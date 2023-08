È morto a 66 anni l’attore Ron Cephas Jones, noto al grande pubblico italiano per il ruolo di William Hill nella serie This is Us. Stando alla nota diffusa dai suoi agenti, l’attore aveva da tempo una malattia ai polmoni.

“Lungo tutto il corso della sua carriera, tutti coloro che hanno avuto la grande fortuna di incontrarlo hanno avuto modo di conoscere il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo gran cuore. Ha iniziato la sua carriera al Nuyorican Poets Cafe e il suo amore per il palcoscenico è stato costante lungo tutta la sua vcarriera, come dimostrano la sua recente nomination ai Tony Awards e la vittoria al Drama Desk Award per il suo ruolo in ‘Clyde’s’ on Broadway. La grandezza di Ron e la sua profondità d’animo sono state conosciute dal grande pubbllico grazie alla sua performance in This is us, che gli è valsa diversi Emmy”

si legge inoltre nella nota che ha annunciato la sua scompars. L’attore lascia una figlia, Jasmine Cephas Jones.

Tra i titoli seriali della sua carriera si ricordano in ruoli nella serie Apple+ Truth Be Told, nella quale interpretava il padre di Poppy, Lukather “Shreve” Scoville, ma anche in Law & Order: Organized Crime e Looking for Alaska; ha fatto anche alcune apparizioni in The Get Down e Mr. Robot. Per quanto riguarda, invece, la sua filmografia, è apparso in alcuni film, come Dolemite is My Name, Dog Days, Across the Universe.

Ma di certo il ruolo di William Hill in This is us è stato l’apice della carriera televisiva di Ron Cephas Jones. Per aver interpretato il padre biologico di Randall Pearson (interpretato da Sterling K. Brown) ha vinto due Emmy come Outstanding Guest Actor in a Drama Series nel 2018 e nel 2020. Ha partecipato a tutte le sei stagioni della serie NBC – il suo ‘incontro’ con Randall è di fatto l’incidente scatenante di tutta la storia – comparendo anche nella penultima puntata della stagione finale, la splendida “The Train” (S06E17).

Proprio il suo ‘figlio biologico’ è stato tra i primi a ricordarlo sui social media. Sterling K. Brown ha infatti pubblicato un post su Instagram nel quale ricorda con grande affetto il suo principale ‘partner’ in scena, mettendo in evidenza anche la somiglianza nei destini del personaggio e del suo interprete.

“La vita è imitato l’arte e una persone più straordinarie della Terra non + più con noi. Ron è scomparso e ora il mondo è un po’ meno brillante senza di lui. Fratello mio, sei stato amato. E mancherai. Adesso fai ridere quelli lassù e ci vediamo al mio arrivo”

ha scritto nella didascalia che accompagna una foto di loro due nella puntata in cui William muore.