Quando si parla di “resa dei conti” nella serie tv, a volte si esagera. Nel caso del finale della prima stagione di Romulus, sarà davvero una resa dei conti, considerato che i destini dei tre protagonisti della serie ideata, diretta e prodotta da Matteo Rovere finalmente s’intrecceranno tra di loro.

Negli ultimi due episodi (il nono ed il decimo), in onda questa sera, 4 dicembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e Now Tv, per Yemos (Andrea Arcangeli), Wiros (Francesco Di Napoli) ed Ilia (Marianna Fontana) è arrivato il momento di confrontarsi e prendere decisioni che cambieranno non solo le loro sorti, ma anche quelle dei loro popoli.

Cosa succede nell’ultima puntata di Romulus?

1

Nel primo episodio -diretto da-, Yemos riesce a scappare ed a fuggire verso Gabi. Qui ritrova e riabbraccia Wiros, nel frattempo diventato capo dei Ruminales: un percorso niente male per un personaggio che ad inizio stagione era uno schiavo che sembrava spacciato. A lui, Yemos confida di essere stato salvato da Rumina e, per questo, di volerle consacrare la sua città una volta che l’avrà conquistata.

I Trenta Re, però, ancora non credono nella sua innocenza e vogliono ulteriori prove per poter poi dichiarare guerra ad Alba ed ad Amulius (Sergio Romano), vero assassino di Enitos (Giovanni Buselli), fratello di Yemos. Proprio Amulius, intanto, si sente sempre più smarrito ed abbandonato sia dai suoi alleati che dagli dei. L’unica persona a rimanergli accanto è Ilia, ancora determinata a vendicare la morte dell’amato.

Nel secondo episodio, l’ultimo della stagione e diretto da Michele Alhaique, Yemos e Wiros arrivano alle porte di Alba: vogliono conquistare il trono. Ilia è pronta ad affrontare Yemos, ma scopre la verità sull’omicidio di Enitos, dirigendo tutto il suo dolore e la sua rabbia sul padre.

Il trono di Alba è così pronta a tornare al suo legittimo successore, ma i Trenta Re non approvano l’idea di consacrarla a Rumina. Interviene così Silvia (Vanessa Scalera), che chiede a Wiros di trovare un compromesso, mentre Yemos si trova davanti ad un dilemma.

Come vedere Romulus in streaming?

E’ possibile vedere Romulus in streaming sia on demand su Sky che su Now Tv. Tutti gli episodi, inoltre, saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili On Demand. La serie è stata girata in protolatino: sia in tv che in streaming è possibile scegliere se vederla sottotitolata o doppiata.