Nel quinto e sesto episodio di Romulus, in onda oggi, 20 novembre 2020, dalle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, la serie di Matteo Rovere ci regalerà alcune scene d’azione davvero interessanti. Gli episodi, diretti nello specifico da Enrico Maria Artale, ci fanno entrare nel vivo del racconto dei tre giovani protagonisti Yemos (Andrea Arcangeli), Wiros (Francesco Di Napoli) ed Ilia (Marianna Fontana), come si può vedere dalle due clip video di seguito.

Le anticipazioni della terza puntata di Romulus

1

Nel quinto episodio, Yemos e Wiros sono condotti dainella loro grotta, dove fanno la conoscenza della(Silvia Calderoni): è lei a dire ai due della promessa fatta loro da Rumia, ovvero una città tutta per loro e per i più deboli.

Mentre Wiros sembra riuscire ad ambientarsi abbastanza facilmente, Yemos è ancora titubante, tant’è che cerca di fuggire ma viene ferito. Ilia, intanto, assetata di vendetta per la morte dell’amato Enitos (Giovanni Buselli), è determinata ad uccidere Yemos: per questo convince suo padre Amulius (Sergio Romano) ad accompagnarlo verso Gabi. Alla notizia del loro arrivo, Numitor (Yorgo Voyagis) e Silvia (Vanessa Scalera) si vedono costretti a lasciare la città con il principe Lausus (Marlon Joubert).

1

Nel sesto episodio, i soldati di Velia, guidati da(Massimiliano Rossi), si addentrano nel bosco in cerca dei Ruminales, per vendicare i loro figli partiti per i Lupercalia e mai rientrati a casa. Yemos e Wiros si ritrovano così a combattere a fianco della Signora dei Lupi.

La disfatta per Spurius è tale che l’uomo arriverà a compiere un gesto estremo. Intanto Amulis, stretto nella tela di bugie da lui dette, commette l’ennesimo crimine a Gabi. Ma la notizia del peggioramento delle condizioni di salute di sua moglie Gala (Ivana Lotito) lo convince a tornare a casa, lasciando ad Ilia la guida dell’esercito.

Come vedere Romulus in streaming?

© Francesca Fago

E’ possibile vedere Romulus in streaming sia on demand su Sky che su Now Tv. Tutti gli episodi, inoltre, saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili On Demand. La serie è stata girata in protolatino: sia in tv che in streaming è possibile scegliere se vederla sottotitolata o doppiata.