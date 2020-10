Con un doppio trailer, Sky ha annunciato la data di partenza della sua nuova serie originale Romulus. La produzione Sky, Cattleya (parte di Itv Studios) e Groenlandia arriverà su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv a partire dal 6 novembre 2020, per un totale di dieci episodi.

Romulus, in italiano o in… protolatino

Perché abbiamo scritto doppio trailer? Perché Romulus, scritta e diretta da Matteo Rovere (“Il primo Re”), racconterà tra mito e ricostruzione storica gli eventi da cui nascerà Roma ed il suo impero utilizzando -cosa più unica che rara- il protolatino, lingua con cui tutti gli attori del cast si sono dovuti cimentare.

Da qui, l’esigenza di fornire al pubblico due versioni della serie tv: una appunto, girata in protolatino con sottotitoli in italiano (il cui trailer lo potete vedere in alto), ed un’altra doppiata nella nostra lingua (la potete trovare in fondo all’articolo).

Romulus, come detto, ci porterà indietro nel tempo, alla scoperta delle origini di Roma in cui un mondo in cui la natura domina con la sua forza e le sue leggi, rispettata e temuta dall’uomo. La presenza misteriosa ed ostile degli dèi viene percepita ovunque, fino a determinare ogni singolo gesto.

La storia seguirà in particolare tre personaggi: Yemos (Andrea Arcangeli), la vestale Ilia (Marianna Fontana) e Wiros (Francesco Di Napoli). A completare il cast Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera.

… ed in libreria arriva la trilogia

Il progetto di Romulus ha portato Sky a fare una mossa inedita: oltre alla serie tv, infatti, nello stesso periodo di messa in onda usciranno i primi due libri di una trilogia letteraria edita da HarperCollins, scritta dall’esperto di romanzi fantasy e storici Luca Azzolini, autore di numerosi libri per ragazzi che per la prima volta si cimenta con il pubblico adulto.

“Romulus: il sangue della lupa” e “Romulus: la regina delle battaglie” amplieranno l’universo raccontato in televisione, indagandone antefatti, personaggi minori, la geografia e tutti quegli aspetti che, per ragioni di tempo, la serie tv non può approfondire.

Il trailer di Romulus in italiano