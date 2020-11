Dopo aver debuttato la settimana scorsa, Romulus torna con altri due episodi della saga ideata da Matteo Rovere e pronta a svelare nuovi dettagli della storia da cui è stata creata la leggenda sulla nascita di Roma. In onda questa sera, 13 novembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, i due episodi sono diretti da Michele Alhaique che, insieme allo stesso Rovere ed ad Enrico Maria Artale, siede dietro la macchina da presa delle dieci puntate della prima stagione.

Cosa succede nei nuovi episodi di Romulus?

1

Nel primo episodio il legame tra(Francesco Di Napoli) e(Andrea Arcangeli) si rafforza, mentre i Luperci si trovano di fronte a difficoltà di sopravvivenza sempre più grandi. Quando Wiros rientra al campo dopo un’escursione da solo, il giovane viene accusato di aver ucciso il compagno con cui era uscito.

Ma lo schiavo nega tutto e tira in ballo Rumina, la divinità selvaggia che regna nella foresta: per dimostrare che sia stata lei l’artefice della scomparsa del suo compagno, organizza una spedizione, coinvolgendo anche Yemos, consapevole che solo lui lo potrà salvare dalle ire degli altri.

Intanto, Ilia (Marianna Fontana) è incredibilmente sopravvissuta alla punizione che le era stata inflitta: in cerca di giustizia, si reca quindi dal sacerdote di Marte (video in alto), che però non le crede quando lei gli dice di aver visto il dio della guerra. Ilia, però, non è più l’indifesa vestale di prima.

1

Nel secondo episodio, Yemos e Wiros -il primo ricercato dai soldati di Alba, il secondo dagli altri Luperci- devono inoltrarsi da soli nel bosco, incontrandone pericoli ed animali affamati (video in alto). Sulla strada incontrano un gruppo di mercanti, da cui sperano di ottenere un passaggio per Gabi.

Numitor (Yorgo Voyagis) e Silvia (Vanessa Scalera), intanto, accolti da Ertas (Emilio De Marchi), devono convincere il Consiglio dei Saggi delle menzogne dette da Amulius (Sergio Romano). Ma la notizia del loro arrivo a Gabi è già giunta ad Alba, dove il re decide di intervenire per ripristinare l’ordine.

Come vedere Romulus in streaming?

© Francesca Fago

E’ possibile vedere Romulus in streaming sia on demand su Sky che su Now Tv. Tutti gli episodi, inoltre, saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili On Demand. La serie è stata girata in protolatino: sia in tv che in streaming è possibile scegliere se vederla sottotitolata o doppiata.