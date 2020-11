Si intrecciano sempre di più le vite dei tre giovani protagonisti di Romulus, da cui dipenderà la nascita di Roma. Nel settimo ed ottavo episodio, in onda questa sera, 27 novembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv, sia Yemos (Andra Arcangeli) che Wiros (Francesco Di Napoli) ed Ilia (Marianna Fontana) diventeranno ancora più padroni della propria sorte.

Cosa succede nel settimo ed ottavo episodio di Romulus?

1

Nel settimo episodio, dopo l’agguato voluto da(Massimiliano Rossi), alcuni Ruminales, tra cui Yemos e la(Silvia Calderoli), sono prigionieri in una gabbia davanti al popolo di Velia. Mentre la donna inizia ad accusare la disperazione, il giovane prova a confortare sia lei che gli altri prigionieri, sentendosi per la prima volta dalla parte dei Ruminales.

Wiros, intanto, è riuscito a fuggire dall’agguato e vaga senza sapere dove si trovi l’amico. Insieme ad altri Ruminales, però, incontra Silvia (Vanessa Scalera), madre di Yemos (video in alto). La donna riconosce il bracciale del figlio e si convince che Wiros lo abbia ucciso, ma decide di aiutare lei e Re Numitor (Yorgo Voyagis) a liberare Gabi dall’esercito di Alba. Proprio al Alba, Amulius (Sergio Romano) scopre i motivo della malattia di Gala (Ivana Lotito): ha attirato su di sé l’ira degli dei.

1

Nell’ottavo episodio, Wiros diventa un vero e proprio leader, riuscendo a condurre i Ruminales in una battaglia che porta alla liberazione di Gabi, tanto da costringere Ilia, a cui il padre aveva affidato l’esercito, a tornare ad Alba.

Gala, nel rivederla, si aggrava, ma il padre la difende. I Ruminales, intanto, per festeggiare la vittoria fanno scempio del corpi degli sconfitti, lasciando sconcertato Lausus (Marlon Joubert), deciso a punire chi ha infranto le regole del popolo Latino, cosa che mette in difficoltà Wiros. Spurius, infine, riconosce Yemos tra i suoi prigionieri (video in alto): dopo essersi confrontati con lui ed averlo accusato di aver ucciso Enitos (Giovanni Buselli), decide di riportarlo ad Alba.

Come vedere Romulus in streaming?

© Francesca Fago

E’ possibile vedere Romulus in streaming sia on demand su Sky che su Now Tv. Tutti gli episodi, inoltre, saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili On Demand. La serie è stata girata in protolatino: sia in tv che in streaming è possibile scegliere se vederla sottotitolata o doppiata.