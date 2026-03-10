Romina Power interviene sul caso della “famiglia nel bosco” e ricorda la sua vita con Al Bano. Il messaggio sui social e l’appello alle istituzioni.

Romina Power sul caso della famiglia nel bosco: la foto con Al Bano e l’appello alle istituzioni

Il caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. Nelle ultime ore a prendere posizione è stata anche Romina Power, che ha deciso di esprimere il proprio punto di vista attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

L’artista, oggi 74enne e da tempo residente in Puglia, ha manifestato la propria solidarietà nei confronti di Catherine Birmingham, la donna che secondo le decisioni del Tribunale per i Minori dell’Aquila è stata separata dai suoi tre figli.

Nel suo intervento social, la cantante ha scelto di collegare questa vicenda anche alla propria esperienza personale vissuta anni fa con l’ex marito Al Bano Carrisi.

Il messaggio social di Romina Power

Nel suo post, Romina Power ha spiegato di aver seguito con attenzione la vicenda e di aver deciso di intervenire pubblicamente solo ora.

L’artista ha ricordato il periodo in cui lei e Al Bano conducevano una vita semplice, immersa nella natura, pur continuando a lavorare nel mondo della musica.

Proprio facendo riferimento a quegli anni, Romina ha sottolineato come anche la loro famiglia avesse scelto uno stile di vita vicino alla campagna e lontano dal caos delle grandi città.

Da qui il paragone con la situazione della famiglia finita al centro della vicenda giudiziaria.

Nel messaggio pubblicato sui social la cantante ha espresso parole molto forti, dichiarando che, se fosse stata coinvolta in una situazione simile, avrebbe reagito con grande determinazione pur di difendere il legame con i propri figli.

Le critiche al sistema e l’appello alle istituzioni

Nel suo intervento Romina Power ha anche sollevato alcune riflessioni sul contesto legale e sociale italiano. Secondo l’artista, la scelta di vivere in Italia potrebbe aver avuto un peso nella vicenda che coinvolge la famiglia Birmingham-Trevallion.

Romina ha poi rivolto un appello diretto alle istituzioni, invitando la premier Giorgia Meloni a prendere in considerazione il caso. Nel messaggio è stato menzionato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con l’obiettivo di attirare l’attenzione su una vicenda che ha acceso il dibattito pubblico.

La foto amarcord con Al Bano e i figli

A rafforzare il parallelismo con la propria storia familiare, Romina Power ha pubblicato anche una fotografia del passato. Nello scatto compaiono lei, Al Bano e i loro quattro figli, Ylenia, Romina, Cristel e Yari, ritratti sorridenti su un prato.

La cantante ha definito la propria famiglia “l’altra famiglia nel bosco”, ricordando un periodo della loro vita segnato da scelte semplici e da un forte legame con la natura.

Anche Al Bano aveva commentato la vicenda

Prima dell’intervento di Romina Power, anche Al Bano Carrisi aveva espresso la propria opinione sul caso. Il cantante aveva raccontato di aver vissuto per anni in una casa immersa nel verde, lontano dal centro abitato, spiegando che si trattò di una scelta consapevole legata al desiderio di far crescere i figli in un ambiente più tranquillo.

Il cantante pugliese si era spinto anche oltre, offrendo alla famiglia coinvolta nella vicenda la possibilità di trasferirsi temporaneamente in una casa di sua proprietà in Puglia. Un gesto di solidarietà che, almeno per il momento, non ha avuto seguito.