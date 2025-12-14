Romina Power: età, dove vive, il divorzio con Al Bano, i figli

Romina Power, nata e cresciuta negli Stati Uniti, ha trovato nell’Italia la sua seconda casa. Figlia d’arte, ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema quando era giovanissima e, proprio sul set di un film ha poi conosciuto Albano Carrisi, colui che è poi diventato suo marito e con il quale ha formato una splendida famiglia con la nascita di quattro figli.

Cantante, attrice, conduttrice e anche scrittrice, Romina Power non si è fatta mancare nulla costruendo una carriera ricca di successi e riconoscimenti sia in coppia con Al Bano che da sola. Amante dei viaggi e della natura, Romina ama dedicare il suo tempo a nuove avventure ed esperienze senza trascurare la sua famiglia a cui è fortemente legata.

Le origini e la carriera di Romina Power

Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, Romina Power non ha avuto un’infanzia come quella di tanti bambini ma p nata e cresciuta sotto i riflettori essendo la figlia delle star di Hollywood Linda Christian e Tyrone Power. La carriera di Romina è cominciata quando aveva solo 13 anni e, in 4 anni, ha recitato in 14 film. L’incontro con Al Bano avvenuto sul set del film “Nel sole” nel 1967 in cui recitavano insieme ha cambiato non solo la sua vita privata, ma anche quella professionale.

Con Al Bano, infatti, sceglie la carriera musicale. I due, per anni, formano la coppia musicale più famosa scalando le classifiche con brani come Felicità, Nostalgia canaglia, Cara terra mia e tanti altri. Con il tempo, Romina subisce anche il fascino della televisione e conduce trasmissioni di successo come Per tutta la vita…? in coppia con Fabrizio Frizzi.

Dopo un periodo lontano dalle scene, Romina è tornata a cantare nuovamente in coppia con Al Bano con cui ha ricominciato anche a fare concerti in giro per il mondo ottenendo uno straordinario successo. Romina, inoltre, ha scritto anche diversi libri come Ti prendo per mano, Karma Express e Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita in cui racconta la propria vita.

La vita privata

Romina Power ha sposato Al Bano il 26 luglio 1970 con cui ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La coppia sceglie di crescere i propri figli lontano dalla città vivendo a Cellino San Marco, il paese d’origine di Al Bano. Quello di Al Bano e Romina è un amore che ha sempre fatto sognare tutti ma che, improvvisamente, ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa della primogenita Ylenia avvenuta New Orleans dopo aver parlato, per l’ultima volta con la famiglia il 1º gennaio 1994 che, negli Stati Uniti, a causa del fuso orario, risultava essere ancora il 31 dicembre 1993.

Nel febbraio 1999, tre anni dopo il ritorno di entrambi alle rispettive carriere soliste, Al Bano e Romina Power si separati legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, per poi divorziare il 20 luglio 2012. Dopo il divorzio, Romina ha sempre protetto la propria vita privata. Attualmente vive a Roma ma viaggia tantissimo per godersi i figli e i nipotini Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Inés figli di Cristel e Axel Lupo, figlio di Romina Jr.