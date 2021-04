Con gli incontri di ritorno dei quarti di finale, oggi, giovedì 15 aprile, torna in campo l’Europa League, competizione di cui Sky detiene i diritti in esclusiva. Una sola la partita ‘italiana’ prevista, ossia Roma-Ajax, con i giallorossi che partono dal 2-1 maturato all’andata ad Amsterdam. Un risultato che pone Dzeko e compagni in una posizione di vantaggio avendo a disposizione due risultati su tre per accedere alle semifinali.

Le partite in programma stasera, con calcio di inizio alle ore 21, saranno visibili in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, anche grazie a Diretta Gol, con tutte le partite in onda in contemporanea. In chiaro su Tv8 sarà proposta proprio Diretta Gol e non la partita della Roma, unica italiana rimasta in corsa in Europa.

Alle 20 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione e Massimo Ambrosini, Matteo Marani e Riccardo Trevisani opinionisti. Di seguito ecco il dettaglio della programmazione di oggi.

GIOVEDÌ 15 APRILE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet), Sky Sport 486 (digitale terrestre) e TV8 (in chiaro)

ROMA-Ajax Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet)

(andata 2-1) e in 4K HDR con Sky Q Satellite

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Manchester United-Granada in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet)

(andata 2-0) telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Slavia Praga-Arsenal in diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet)

(andata 1-1) telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Federico Zancan

Villarreal-Dinamo Zagabria in diretta su Sky Sport 255 (satellite e internet)

(andata 1-0) telecronaca Dario Massara; Diretta Gol Antonio Nucera.