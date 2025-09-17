Rocio risponde a Raoul Bova: le sue parole dopo l’intervista rilasciata a Verissimo

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, oggi la coppia appare ormai come un capitolo chiuso finito nelle mani di avvocati e carte bollate.

Dopo il caos legato alla vicenda Bova–Cerreti e le parole del celebre attore romano, è arrivata la replica della sua ex compagna. Non con toni accesi o attraverso un’intervista esclusiva, ma nel corso di una conferenza stampa ufficiale, quella di presentazione del nuovo comedy-show di Rai Due Freeze – Chi sta fermo vince!, che Rocío conduce insieme a Nicola Savino.

Un’occasione professionale importante che però, inevitabilmente, si è trasformata anche in un momento di vita privata. Infatti, davanti alle domande dei giornalisti, Muñoz Morales non si è sottratta e ha voluto dire la sua, pur mantenendo un profilo prudente.

Raoul Bova messo alle corde dalle parole di Rocio

«Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere. Per me, la Tv e l’intrattenimento sono vitamina», ha dichiarato con voce ferma ma visibilmente segnata dall’emozione. Senza ombra di dubbio, dietro quelle parole si avverte il peso di una separazione che, al di là del clamore mediatico, resta prima di tutto una ferita personale.

Però Rocío non si è fermata lì. Ha infatti spiegato di aver scelto consapevolmente la strada del silenzio per proteggere ciò che ha di più caro: «Ho fatto una scelta molto ponderata, quella del silenzio, perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma». Un’affermazione che lascia intendere come la priorità assoluta della conduttrice spagnola sia la serenità delle bambine, lontano da un conflitto che ormai è diventato inevitabilmente pubblico.

Eppure, pur con toni misurati, non sono mancate stoccate dirette a Raoul Bova. «La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole», ha aggiunto, lasciando intravedere il rancore e la delusione per come si sono evoluti i rapporti. Parole che risuonano come una sorta di monito, quasi a voler ribadire che la versione dei fatti non è quella che traspare dalle dichiarazioni dell’attore.

Un dettaglio significativo, che sottolinea ancora di più la distanza ormai insanabile tra i due, è arrivato poi sul piano legale. Rocío, tramite il suo avvocato, ha chiesto formalmente l’affido delle figlie. Una mossa che segna il confine definitivo tra il passato e il presente, facendo capire chiaramente che per lei la storia con Bova è un capitolo chiuso e purtroppo concluso nel peggiore dei modi.

Insomma, quella che per anni era stata raccontata come una favola romantica del jet set italiano si è trasformata in una vicenda amara, fatta di accuse velate, silenzi scelti con cura e battaglie legali. E se da un lato Raoul è tornato in televisione a raccontare la sua verità, dall’altro Rocío ha scelto di replicare con dignità e con la forza di una madre che vuole proteggere prima di tutto le sue figlie, lasciando il resto alle aule dei tribunali.