Rocìo Morales paparazzata con il manager: chi è Vittorio Chini

Sembrerebbe che Rocìo Morales abbia deciso di voltare pagina dopo la fine della storia con Raoul Bova. La rottura con l’attore è stata al centro dell’attenzione del gossip per diversi mesi e, dal canto suo, la show girl spagnola ha più volte detto di essere rimasta molto delusa dall’atteggiamento del suo ex compagno e di aver molto sofferto per la separazione.

E proprio mentre l’attore è stato paparazzato in compagnia di Beatrice Arnera, con la quale sembrerebbe avere una relazione a tutti gli effetti, anche la sua ex è finita sulla prima pagina dello stesso settimanale – Chi – in compagnia di un noto manager, Vittorio Chini.

Rocìo Morales ha un nuovo amore? Chi è Vittorio Chini

Dopo tanta sofferenza anche Rocìo Morales avrebbe un nuovo amore, a raccontarlo è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato l’immagine della show girl in compagnia del manager Vittorio Chini, proprio vicino a quella di un bacio tra Raoul Bova e l’attrice Beatrice Arnera. Secondo il citato settimanale la frequentazione tra il manager e la show girl spagnola non sarebbe così tanto recente.

Pare, infatti, che si conoscessero da tempo e la sintonia sarebbe nata con il tempo ma soprattutto lontana dai riflettori. Quella che dovrebbe essere una nuova coppia è stata avvistata alla presentazione del romanzo dell’attrice e show girl “La vita adesso”, si trattava dunque, di un evento pubblico, ma pare che alla fine la loro sintonia e vicinanza sono balzate agli occhi dei presenti. Quell’incontro potrebbe essere anche stato un modo per ufficializzare la conoscenza, ma al momento non vi è alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, per cui si tratta solo di ipotesi.

Sempre il settimanale Chi ha descritto il comportamento di Vittorio Chini nel corso della presentazione, lui e la Morales si sarebbero scambiati prima un abbraccio sotto al palco e poi lontano da occhi indiscreti, la dimostrazione che tra di loro potrebbe esserci di più di una semplice amicizia. “Nessun imbarazzo, nessuna paura di essere visti”, ha raccontato il settimanale Chi. Ma al momento l’attrice spagnola ha preferito ancora una volta il silenzio, senza confermare o smentire le voci che parlano di un nuovo amore nella sua vita, mentre il suo ex sembrerebbe non nascondersi più con la Arnera.

Ma chi è Vittorio Chini? Manager di 50 anni, ha avuto dei figli da una precedente relazione, ha un profilo privato su Instagram e pare essere estraneo al mondo del gossip, perlomeno fino a che le sue foto in compagnia di Rocìo Morales sono finite sulla prima pagina del settimanale Chi, cosa che – senza ombra di dubbio – l’ha fatto finire al centro dell’attenzione della cronaca rosa nostrana. Del resto la separazione tra l’attrice spagnola e Raoul Bova è stata una degli argomenti principali di gossip di questo ultimo anno ed era inevitabile, che un presunto nuovo amore di lei, ricevesse “tanta attenzione”.