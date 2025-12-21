Rocco Casalino: laurea, età, carriera, il coming out : chi è l’ex gieffino ospite a Verissimo

Il nome di Rocco Casalino è salito alla ribalta nel 2000 quando viene scelto come concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello. La partecipazione al reality show regala a Rocco Casalino una grande popolarità che cambia totalmente la sua vita. Da sconosciuto, infatti, grazie ai giorni trascorsi nella casa più famosa d’Italia, diventa improvvisamente famoso frequentando i vari salotti televisivi e partecipando a varie serate.

Con il tempo sceglie di allontanarsi dal mondo dello spettacolo cominciando a lavorare in politica. Una vita ricca di esperienze quella di Rocco Casalino che parte dalla Germania dove è nato prima di trasferirsi in Italia con la famiglia,

La carriera: il Grande Fratello e la scalata mediatica

Nato in Germania nel 1972 da genitori pugliesi, torna a vivere in Italia insieme alla famiglia durante gli anni del liceo. Conclude così gli studi in Italia laureandosi in ingegneria elettronica all’università di Bologna specializzandosi poi in ingegneria gestionale. Nel 2000, quando in Italia approda il Grande Fratello, decide di partecipare a quello che è considerato il padre di tutti i reality. Era la prima edizione classificandosi al quarto posto e lasciando il podio a Pietro Taricone, Salvo Veneziano e Cristina Plevani.

Con il suo carattere schietto e diretto diventa così un volto familiare dei salotti televisivi, facendosi notare per i celebri scontri verbali con personaggi come Tina Cipollari e Platinette.

Tuttavia, Casalino non si accontenta del ruolo di “personaggio”. Studia recitazione, conduce programmi locali su Telelombardia e, nel 2007, diventa giornalista professionista. A richiamarlo, poi, è la politica a cui sceglie di dedicarsi attivamente.

Nel 2011 inizia la militanza nel Movimento 5 Stelle e nel 2013 assume la guida della comunicazione del gruppo al Senato. Tra il 2018 e il 2021 diventa il volto e la voce di Palazzo Chigi come portavoce del Premier Giuseppe Conte. A novembre 2025 ha annunciato che lascerà la gestione della comunicazione del Movimento 5 Stelle.

“Dopo 12 anni di lavoro intenso e appassionato, sento la necessità di affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi traguardi personali e professionali”, ha detto Casalino.

La vita privata

Nella sua autobiografia Il Portavoce (2021), Casalino ha parlato della sua infanzia, rivelando i dettagli di una vita segnata da un padre violento e alcolizzato. Un dramma vissuto insieme alla madre e alla sorella che ha lasciato segni profondi. Casalino ha anche parlato della sua omosessualità. “Fino a 32 anni non accettavo il mio orientamento”, ha confessato a Lilli Gruber.

Oggi, però, vive serenamente la propria vita sentimentale e, dal 2015 è legatoa Josè Carlos Alvarez, un uomo di origini cubane con cui ha vissuto momenti di crisi ma che oggi definisce “una persona fondamentale” e presente nei momenti più bui.