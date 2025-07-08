Roberto Ciufoli: età, malattia, moglie e figli, dove vive, studi e carriera

Roberto Ciufoli, volto amatissimo della comicità italiana, una carriera costruita con talento, ironia e tanta determinazione.

Ci sono artisti che sembrano attraversare i decenni senza mai perdere smalto, e Roberto Ciufoli è senza dubbio uno di questi. Nato a Roma il 1 marzo 1960, oggi ha 65 anni, anche se a guardarlo non si direbbe affatto. La sua energia sul palco e in televisione è rimasta quella di sempre, una miscela perfetta di ironia, mimica irresistibile e quel modo unico di strappare una risata sincera.

Il grande pubblico lo ha conosciuto con La Premiata Ditta, uno dei gruppi comici più amati degli anni ’90 e 2000, formato insieme a Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Pino Insegno. Insieme, hanno segnato un’epoca, tra sketch iconici e programmi rimasti nel cuore di milioni di spettatori.

La vita di Roberto Ciufoli

Ma la vita di Ciufoli non è stata solo palco e riflettori. Dietro il sorriso largo e lo sguardo sveglio, si nasconde una persona profonda, che ha dovuto affrontare anche momenti complessi. Negli ultimi anni ha parlato pubblicamente di alcuni problemi di salute che lo hanno colpito, soprattutto durante la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” nel 2021. Il reality, infatti, ha messo a dura prova il suo fisico: ha perso molto peso e ha confessato di aver affrontato un calo importante delle energie. Però, come sempre, non si è arreso. Con la tenacia di chi conosce il mestiere e la passione vera, si è rimesso in carreggiata, tornando alla sua vita e al suo lavoro con il sorriso di sempre.

A livello personale, Roberto è una persona molto riservata, ma si sa che è felicemente sposato con Theodora Bugel, dalla quale ha avuto un figlio: Romeo, nato nel 2016. Roberto ha anche un altro figlio Jacopo, nato nel 1995 da una relazione precedente. Anche se non ama esporre troppo la sua vita privata, è evidente quanto tenga alla sua famiglia. Vive a Roma, la sua città d’origine, dove ha sempre trovato l’ispirazione e il ritmo giusto per la sua carriera.

Il suo percorso professionale è partito dal teatro, dove ha mosso i primi passi dopo aver studiato all’I.S.E.F., l’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Curiosamente, prima di intraprendere la carriera artistica, pensava di diventare insegnante di ginnastica. Ma poi la passione per la recitazione ha avuto la meglio. Ha frequentato corsi di mimo, recitazione, movimento scenico. E da lì, poco alla volta, è nato quel talento che oggi conosciamo bene.

Il suo punto di forza

Negli anni, oltre alla comicità, ha mostrato di sapersi adattare a qualsiasi formato: teatro drammatico, programmi televisivi, fiction, cinema. La sua versatilità è uno dei suoi punti di forza, così come la capacità di reinventarsi. Anche quando i riflettori si sono spostati altrove, Ciufoli ha sempre saputo come tornare in scena, magari in una forma diversa, ma con la stessa voglia di raccontare e divertire.

In fondo, il suo segreto forse è proprio questo: non prendersi mai troppo sul serio, ma prendere sul serio quello che si fa. Roberto Ciufoli continua a essere una figura familiare e rassicurante per il pubblico italiano, capace di farci sorridere anche solo con uno sguardo. E mentre la televisione cambia, lui resta lì, fedele al suo modo di fare spettacolo, autentico, umano, pieno di quella leggerezza che, alla fine, è la cosa più difficile da ottenere.