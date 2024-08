Roberta Tagliavini mette in vendita gli oggetti di Cash or Trash

Che fine fanno gli oggetti acquistati dai mercanti di Cash Or Trash? Roberta Tagliavini li ha messi in vendita sul proprio sito

Gli accaniti fan di ‘Cash or Trash’, in onda su Nove, sono incuriositi sul destino degli oggetti acquistati dai mercanti dai vari venditori accorsi a Milano (dove si registra il programma) alla ricerca di un buon affare. Non tutti sanno, però, che, da circa un mese, una delle protagonista del programma, Roberta Tagliavini, ha deciso di mettere in vendita tutti i cimeli accumulati in tante edizioni del format.

Il sito di riferimento Justroberta.it, indica, dimensioni, caratteristiche, condizioni, ideatore. All’acquirente, la possibilità di essere ricontattato dallo staff della Tagliavini compilando il form con nome, cognome e numero di telefono.

Tra gli oggetti ancora in vendita di un valore superiore a mille euro troviamo:

Vaso Christofer Dresser

€ 2.500,00

Christopher Dresser – S.C.I. – Laveno. Cache-pot in stile egizio Italia anni trenta. Terracotta modellata a colaggio e smaltata verde. Marchio incusso sotto la base.

Puffi

€ 2.500,00

Puffi giganti, prodotti nel 1983 a scopo pubblicitario da Hazero per Schleich, Austria. Il foro nella mano destra è stato creato appositamente per inserire l’insegna del negozio. Pubblicato nel catalogo Rivenditori 1983-1985

Piatto Baj

€ 2.500,00

Enrico Baj Piatto in ceramica Franco Pozzi – multiplo a tiratura limitata 1978

Papera Golf Zaccagnini

€ 2.500,00

“Paperino che gioca a golf”, statuetta Disney in ceramica di Zaccagnini, Firenze 1940 ca.

Panchetta Tram

€ 2.500,00

Panca del tram con sedile movibile, realizzato per poter essere invertito in base al senso di marcia del mezzo. 1904 circa.

Pin up

€ 1.800,00

Scultura pin up pubblicitaria, Probabile produzione americana anni ‘50. Realizzata a scopi pubblicitari. L’oggetto ha subito restauri.

Maschera Darth Vader

€ 1.700,00

Memorabilia star Wars. Maschera Darth Vader, originale, con scatola autografata da Dare Prowse. Reca iscrizione: “to Enrico Dare Prowse Is Darth Vader”.

Insegna pubblicitaria Agipgas

€ 1.200,00

Insegna pubblicitaria, smalto su metallo, realizzata su disegno di Federico Seneca nel 1952, probabilmente dalle smalterie Riva di Milano. Sul retro riposta la scritta: ” io porto fortuna”. Dimensioni cm: 70 x 90. L’articolo si presenta in buone condizioni.

Avete riconosciuto qualcuno di questi oggetti in una puntata di ‘Cash or Trash’?