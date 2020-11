Da saga crime familiare a thriller internazionale: il destino di Riviera è questo, a giudicare dalla terza stagione della serie tv, produzione originale Sky, in onda da questa sera, 25 novembre 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv.

Ritroviamo Julia Stiles, protagonista delle prime due stagioni, nei panni di Georgina, non più Clios ma Ryland. La scelta di non utilizzare più il cognome della famiglia del marito indica, fin dal primo episodio, la nuova direzione che la serie tv vuole intraprendere.

Riviera 3, la trama: si parte da Venezia

Georgina vs Il resto del mondo parte 3​#Riviera 3, stasera alle 21.15 su Sky Atlantic pic.twitter.com/N2lp5QSTpd — Sky (@SkyItalia) November 25, 2020

Dopo il… focoso finale della seconda stagione, la protagonista ha deciso di iniziare una nuova vita. Ora Georgina è insegnante universitaria, consapevole che le vicende di cronaca che l’hanno riguardata sono ormai parte del suo curriculum.

Eppure, è intenzionata ad andare avanti: a darle l’occasione di scrollarsi di dosso il suo passato è Gabriel Hirsch (Rupert Graves), inglese dal carattere disinvolto e mondano, con cui condivide la passione per la giustizia. In particolare, i due collaborano per far sì di restituire ai legittimi proprietari quelle opere d’arte trafugate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Le foto di Riviera 3, su Sky Atlantic Guarda le altre 6 fotografie → Nella prima puntata, Georgina e Gabriel si trovano, proprio con questo obiettivo, a Venezia. Ma presto finiranno in vicende più pericolose, a partire da un inseguimento che porterà la protagonista a compiere un altro gesto drastico. Comincia così una nuova avventura, che le permetterà di muoversi di nuovo in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, e poi a Buenos Aires, in Argentina.

Qui, il suo lavoro s’intreccerà con la campagna elettorale di Victor Alsina Suarez (Gabriel Corrado), politico corrotto che punta alla rielezione a sindaco della città, aiutato dalla facoltosa Alexandra Harewood (Synnove Macody Lund).

Riviera 3, quasi un reboot

Per la sua terza stagione, Riviera cambia quasi totalmente tutto: l’unico punto in comune con le due stagioni passate resta il personaggio della Stiles ed il suo senso di giustizia. Ovviamente, però, il passato si farà sentire nelle sue azioni.

Per il resto, Riviera 3 sembra essere un reboot a tutti gli effetti, anche nel cast: ad affiancare la Stiles ora c’è Graves, che diventa suo compagno d’avventura, mentre agli attori già citati sopra si aggiungo anche Franco Masini, interprete di Cesar, figlio di Victor, ed Eliseo Barrionuevo, a cui è andato il ruolo di suo fratello Dario, nonché Clare-Hope Ashitey, che dà volto ad Ellen Swann, lucida collaboratrice di Alexandra.

Riviera è prodotto da Sky in associazione con Altice Studios e da Archery Pictures e Primo Productions. La distribuzione internazionale è affidata a Sky Vision.

Riviera, come vederlo in streaming

E’ possibile vedere Riviera in streaming su Now Tv e su Sky Go e sull’app per smart tv, tablet e smarthone. Da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.