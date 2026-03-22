Riuscite a capire chi sono? Oggi sono due pilastri dello spettacolo, hanno 76 e 60 anni

Una polaroid che ferma un momento di pura spensieratezza, risalente a molti anni fa, ha recentemente fatto il giro dei social. Nella foto, scattata alla fine di un saggio di danza, due giovani sorridono felici, abbracciati.

La didascalia dell’immagine, condivisa su Instagram da Lorella Cuccarini, rivela che si tratta di un ricordo di quando aveva solo 16 anni, piena di sogni e desideri di esprimersi.

Ma chi sono i protagonisti di questa immagine?

Oggi, a distanza di anni, entrambi sono diventati pilastri dello spettacolo italiano. Lei, Lorella Cuccarini, è una delle figure più amate della televisione, famosa per la sua carriera da ballerina, conduttrice e cantante, che l’ha portata ad essere una delle personalità più versatili e apprezzate del panorama nazionale.

Lui, Enzo Paolo Turchi, è il coreografo e ballerino che ha segnato la storia della danza italiana, con una carriera che ha spaziato dalla televisione al teatro, diventando anch’egli un volto imprescindibile per il pubblico.

Nel post, Lorella Cuccarini fa un tuffo nel passato, ricordando quel periodo di pura felicità e desiderio di esprimersi. Ma quel sorriso che oggi rivive nei suoi ricordi ha fatto parte di un cammino che ha portato i due amici a diventare collaboratori, e a formare una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano.

Oggi, Lorella Cuccarini ha 60 anni e continua a essere una presenza di rilievo in televisione, mentre Enzo Paolo Turchi, che ha compiuto 76 anni, è ancora una figura rispettata nel mondo della danza e della coreografia.

La loro carriera, segnata da un legame che risale ai primi passi nel mondo dello spettacolo, testimonia la forza di un’amicizia e di una passione che non conoscono età.

Una fotografia del passato che, oltre a celebrare la loro giovinezza, racconta un legame che dura da decenni, unendo due talenti che continuano a brillare nel cuore degli italiani.