Ritorno a Las Sabinas, le anticipazioni delle prossime puntate: Don Emilio peggiora

Il Paradiso delle Signore 9 si è concluso lunedì 5 maggio. La decima stagione della fortunata soap di Rai 1 è stata messa in cantiere da tempo. Il prossimo 26 maggio partiranno le riprese dei nuovi episodi inediti destinati ad andare in onda intorno alla metà di settembre, come accaduto con le precedenti edizioni. Nel frattempo il posto lasciato sguarnito dal period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi verrà preso da Ritorno a Las Sabinas.

La soap spagnola è già partita lunedì scorso (19 maggio) nella stessa fascia oraria occupata in precedenza dal Paradiso delle Signore. Le vicende delle sorelle Molina terranno compagnia al pubblico di Rai 1 fino a settembre. I primi episodi assistono al ritorno di Gracia e Paloma Molina a Las Sabinas, dalla quale mancavano da anni, per assistere Don Emilio, il padre gravemente malato.

L’inatteso rientro delle due sorelle è l’occasione che permette a Gracia di incontrare nuovamente Miguel, il suo primo amore giovanile. Un incontro che fa stare sulle spine Esther, l’attuale fidanzata di Miguel. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda da lunedì a venerdì dalle 16:00 su Rai 1 e in streaming in diretta (le repliche on demand sono visibili su RaiPlay).

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni: le cose peggiorano per Don Emilio

Dopo anni di assenza Gracia e Paloma sono tornate a Las Sabinas a causa delle gravi condizioni del padre, Don Emilio. Gracia ritrova Miguel, il suo primo amore che però adesso è impegnato. È fidanzato infatti con Esther, figlia della ricca possidente Donna Paca Utrera. Inevitabilmente l’incontro tra Gracia e Miguel rievoca antichi ricordi legati al loro amore di un tempo.

Nel frattempo Gracia ha timore che gli affari a Madrid di Anton (suo marito) possano mettere a rischio la sua famiglia. Paca, malgrado i rapporti non propriamente idilliaci con Don Emilio, fa una proposta alle sorelle Molina. Anche Paloma fa un incontro: la donna ritrova la sua cara e vecchia amica Esther. Quando Miguel aiuta Gracia a liberare il capanno di Emilio si accorge che la sua ex fiamma non gli ha raccontato esattamente la verità sul suo matrimonio.

Lucas intanto preme per tornare a Madrid. Dal canto suo Paca, che aiuta Paloma a irrigare la terra, continua a tenere per sé il suo piano. La vicinanza tra Gracia e Miguel turba la serenità di Esther, che ragguaglia le sorelle Molina sulle condizioni del padre. Tano fa una proposta a Gracia a proposito di un progetto che interessa il Municipio. Miguel prova a farsi perdonare dalla fidanzata gettandosi di slancio nei preparativi per le nozze.

Gracia però, entrata intanto in conflitto con la sorella Paloma, per qualche motivo si riavvicina proprio a Miguel. Manuele invece è un’anima in pena. La donna non sa darsi pace e continua a indagare sull’improvvisa morte di Óscar Egea. Lucas intanto tradisce la fiducia di zia Paloma.