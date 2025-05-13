“Ritorno a Las Sabinas”, le anticipazioni: Oscar viene ritrovato senza vita

I pomeriggi estivi di Rai 1 saranno animati da una soap in arrivo dalla Spagna: Ritorno a Las Sabinas, che salvo variazioni dovrebbe debuttare lunedì 19 maggio sulla rete ammiraglia della Rai nella stessa fascia oraria occupata fino al 5 maggio da Il Paradiso delle Signore. Appuntamento alle 16 con le trame della soap spagnola che mira a fare breccia anche nel pubblico di casa nostra.

I telespettatori affezionati ai grandi affreschi familiari mescolati a amori tormentati e gialli irrisolti troveranno appassionanti le trame di Ritorno a Las Sabinas, una storia centrata sulla vicenda delle due sorelle Molina, Gracia e Paloma, ritornate nell’immaginaria cittadina di Las Sabinas per accudire il padre malato. Rimettere piede là dove sono cresciute si rivelerà ben presto qualcosa di più che un tuffo nel passato: riemergeranno antiche tensioni familiari e sentimenti mai veramente sopiti.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni: brutta notizia in attivo

Le due sorelle Molina ovvero Gracia (interpretata da Celia Freijeiro) e Paloma (Olivia Molina) tornano a Las Sabinas per assistere il padre malato, Emilio (Nancho Novo). Gracia ritrova così Miguel (Andres Velencoso), il vecchio amore di gioventù adesso sentimentalmente legato a Esther (Natalia Sanchez), figlia della ricca possidente Paca Utrera (Maria Casal).

L’incontro tra i due fa riemergere sentimenti che il tempo sembrava aver seppellito mentre invece covavano come brace sotto la cenere. Intanto Gracia teme che gli affari a Madrid del marito possano danneggiare la sua famiglia. Mentre Paca decide di rendere vista alle sorelle Molina, Paloma va a trovare la sua vecchia amica Esther. Miguel aiuta Gracia a liberare il capanno di Emilio.

Ma proprio in questo frangente si accorge che la donna non gli ha raccontato il vero sul rapporto col marito. Esther, turbata dal riavvicinamento tra Gracia e il suo fidanzato, decide di rendere partecipi anche le due sorelle delle reali condizioni di salute di Emilio. Intanto Tano (Miquel Fernández), il fratello di Miguel, sottopone a Gracia un progetto relativo al Municipio.

Miguel nel frattempo si sente in difetto per aver trascurato Esther. Così si impegna a fondo nei preparativi per le nozze. Tuttavia presto irrompe una cattiva notizia che sconvolge il tranquillo andamento della cittadino. Il giovane Oscar viene ritrovato senza vita. Per indagare sulla sua morte viene incaricata Manuela (Julia Carnero), detective e amica del giovane trovato morto.

Ritorno a Las Sabinas, perché il debutto della serie è stato posticipato

Inizialmente il debutto della nuova soap di Rai 1 era previsto per lunedì 5 maggio, dopo la conclusione de Il Paradiso delle Signore. Ma i cambi di palinsesto Rai di queste settimane a causa della morte di papa Francesco (21 aprile 2025) e il conclave che l’8 maggio 2o25 ha portato all’elezione di Leone XIV hanno fatto slittare la data del debutto di Ritorno a Las Sabinas.

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 è slittata da venerdì 2 a lunedì 5 maggio e di conseguenza anche l’esordio della nuova soap spagnola è stato posticipato. La guida Rai fino a ieri segnava al 13 maggio la prima puntata della soap iberica (poi l’indicazione è scomparsa dopo l’aggiornamento). Ma l’informazione riportata sulla scheda Rai dedicata alla serie indicava come data d’inizio lunedì 19 maggio.