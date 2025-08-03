Ritorno a Las Sabinas, la trama fino al 5 agosto: il (tragico) colpo di scena

Si avvia alla conclusione Ritorno a Las Sabinas. La soap spagnola in onda su Rai 2 alle 8:45 terminerà martedì 5 agosto con gli ultimi episodi. Si annunciano colpi di scena e un radicale cambio di vita per alcuni dei protagonisti. Nelle precedenti puntate Paca ha scoperto che la donna che si è presentata affermando di essere Laura in realtà è Carmen, la gemella malata tornata in paese per riprendersi la vita della sorella defunta.

Intanto è emerso che ad accoltellare il prete è stata Carmen, mentre Oscar è stato ucciso da Daniel. Esther ha simulato un aborto per mettere fine alla messinscena della finta gravidanza con cui voleva tenere legato a sé Miguel. L’uomo però ha scoperto il tradimento della moglie. Gracia è rimasta incinta di Tano. Il marito però sospetta che sia Miguel il vero padre del bambino. Ha cominciato così a covare pensieri oscuri e a pensare a come eliminare il piccolo atteso dalla moglie.

Ritorno a Las Sabinas, gran finale con tragedia per la soap

Grandi colpi di scena si profilano per alcuni dei principali personaggi di Ritorno a Las Sabinas. Nelle puntate finali della soap iberica, in onda alle 8:45 su Rai 2 lunedì 4 e martedì 5 agosto, Gracia troncherà definitivamente i rapporti con il marito Tano ma anche con il suo ex Miguel. La donna lascerà il paese e si trasferirà a Parigi.

Gracia maturerà la decisione di un radicale cambio di vita alla sua esistenza dopo il gravissimo gesto di Tano. Il marito, ossessionato dal pensiero che Miguel sia il vero padre del piccolo in arrivo, le farà bere una bevanda con una sostanza abortiva. La donna così perderà il bambino. Il gesto assassino di Tano non rimarrà impunito.

Tano infatti verrà arrestato per aver procurato l’aborto di Gracia che in seguito a questo tragico episodio deciderà di lasciare la tenuta per voltare pagina. Dopo l’arresto di Tano la donna si trasferirà a Parigi lasciando Miguel da solo a Manterana. Intanto le scellerate azioni di Carmen non si fermeranno.

La donna si troverà sempre più con le spalle al muro. Manuela infatti comincerà a sospettare di lei. La spietata gemella di Laura proverà a eliminarla con un colpo di pistola. A salvare Manuela ci sarà Manuel, che le farà da scudo prendendosi la pallottola indirizzata alla sua ex fidanzata. Alla fine le menzogne di Carmen, che ha fatto finta di essere la sorella Laura, giungeranno al capolinea.

Al capolinea arriverà anche il matrimonio di Miguel, che così rimarrà solo dopo la partenza di Gracia per Parigi. Esther infatti lo lascerà per Tomas. La dottoressa scoprirà di essere incinta del braccio destro di sua madre Paca. E insieme a lui sarà pronta a rifarsi una vita che non prevede la presenza di Miguel.