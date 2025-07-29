Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni prossime puntate: riaffiora un segreto dal passato

Nelle puntate in onda fino al 1° agosto di Ritorno a Las Sabinas – adesso ricollocata dal lunedì al venerdì alle 08.45 su Rai 2 – un segreto dal passato tornerà a ripresentarsi. Gli episodi precedenti della soap spagnola hanno visto emergere tensioni sempre crescenti tra Gracia e Tano, con litigi e decisioni difficili da prendere sul loro futuro.

Paloma ha chiesto a Gracia di rimanere ancora Manterana, mettendo in discussione il progetto della coppia di trasferirsi a Madrid. La storia tra Lucas e Lucía invece è arrivata al capolinea e questo evento doloroso ha riavvicinato Miguel e Gracia. Esther, che ha finto la gravidanza per trattenere Miguel, si è resa conto di non essere una priorità per lui.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni: un segreto del passato torna a riaffiorare

Nelle prossime puntate di Ritorno a Las Sabinas piomberà come un fulmine a ciel sereno la notizia della gravidanza di Gracia. Inutile dire che Tana sarà a dir poco confuso nell’apprendere che la moglie è incinta. L’uomo nutrirà seri sospetti sul fatto che il padre del bambino in arrivo sia Miguel. Il passato sentimentale tra il parente e Gracia peserà come un macigno.

Per questo motivo Tano non esiterà ad affrontare Miguel per parlare a quattr’occhi con il fratellastro in modo da fugare ogni dubbio o, al contrario, affrontare l’amara realtà. La crescente vicinanza tra Miguel e Gracia da tempo non lascia dormire sonni tranquilli a Tano.

Paca nel frattempo comincerà a dubitare di Laura, vista la sua inclinazione alla menzogna. Julia scoprirà invece il segreto nascosto a lungo da Lucas e Lucía. Gracia deciderà di punire Lucas e informerà Miguel della situazione tra i loro figli. Dal canto suo Esther vorrebbe passare più tempo con Miguel, per tentare di rimanere veramente incinta.

Miguel però, sempre più insofferente, mal sopporta di rimanere a El Acebuche. Esther così prenderà una decisione molto avventata. Emilio, che prova ad allontanarsi da Laura, la moglie creduta morta vent’anni prima e poi tornata improvvisamente, condividerà un momento speciale con Silvia. La relazione tra Lucas e Lucía si è conclusa in maniera molto amara. La loro sofferenza finisce però per far riavvicinare Gracia e Miguel.

Tano naturalmente farà grande fatica ad accettare il riavvicinamento tra la moglie e il fratellastro. Oltre alla gelosia ci si metterà anche un segreto del suo passato, tenuto nascosto a lungo, che riaffiorerà all’improvviso. Esther sarà sempre più in difficoltà con fatica con la messinscena che sta portando avanti con Miguel. Finirà così per confessargli di aver perso il bambino. La donna si confiderà poi con Paloma a riguardo di Tomás.

Davanti alla proposta di Laura, Paca finalmente giocherà a carte scoperte e proporrà una tregua agli odiati Molina, con grande sorpresa da parte di tutti. Il suicidio di Jmenez, in carcere, ribalterà il caso dell’omicidio dei due fratelli Egea. Ancora una volta i sospetti torneranno ad appuntarsi su El Acebuche.