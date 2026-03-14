Le registrazioni di Uomini e Donne hanno visto una forte escalation di tensioni, con una rissa sfiorata tra Ciro Solimeno e Matteo, corteggiatore di Sara Gaudenzi. Nel Trono Over, è tornata Elisabetta Gigante, mentre continuano le tensioni tra Marina e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopri tutti i dettagli degli ultimi sviluppi nel dating show.

“Rissa dietro le quinte di Uomini e Donne”. Il terremoto nel backstage e la reazione di Maria

Le registrazioni di Uomini e Donne hanno riservato momenti di forte tensione, con uno scontro fisico che ha sfiorato la rissa, coinvolgendo i tronisti e i corteggiatori in un episodio che ha scosso lo studio del celebre dating show.

La situazione ha raggiunto un punto di rottura quando, nel backstage, Ciro Solimeno e Matteo, corteggiatore di Sara Gaudenzi, sono arrivati alle mani, costringendo l’intervento di altre persone per separarli.

Il conflitto tra Ciro e Matteo: cosa è successo

Il caos si è scatenato nel segmento del Trono classico, quando Ciro Solimeno ha raccontato le sue esterne con Elisa e Alessia, con quest’ultima che ha visto anche un bacio.

Successivamente, è stato il turno di Sara Gaudenzi, che ha raccontato le sue uscite con Alessio Rubeca e Matteo. Con quest’ultimo, in particolare, la tronista ha condiviso un bacio che ha suscitato la reazione furiosa di Matteo.

Il corteggiatore non ha tollerato la situazione, arrivando a minacciare Sara e a scatenare una discussione accesa con Alessio e Ciro.

La tensione ha preso una piega inattesa, con un intervento necessario di Maria De Filippi per cercare di placare gli animi.

La tronista, sopraffatta dalla pressione e dall’atmosfera tesa, ha avuto un malore ed è stata immediatamente portata dietro le quinte per essere soccorsa.

La rissa dietro le quinte

Nonostante l’intervento di Maria, la situazione non è migliorata. Nel backstage, infatti, Ciro e Matteo hanno avuto un confronto diretto che ha portato alla violenza fisica.

I due sono arrivati quasi alle mani, e solo l’intervento di alcune persone è riuscito a separare i protagonisti.

Questo episodio ha suscitato forte indignazione, con i fan che si chiedono quanto questa escalation di rabbia sia un riflesso della pressione che i partecipanti vivono durante il programma.

Il ritorno di Elisabetta e le tensioni nel Trono Over

Oltre agli accesi scontri nel Trono classico, durante le registrazioni è stato anche il momento di un ritorno importante nel Trono Over.

Elisabetta Gigante ha fatto il suo ritorno, suscitando la curiosità di tutti, dato che aveva lasciato il programma con Sebastiano Mignosa poco tempo fa.

Elisabetta ha dichiarato che il suo tempo con Sebastiano è stato “tempo sprecato”, alimentando ulteriori discussioni e intrighi tra i membri del parterre.

Nel frattempo, le tensioni tra Marina e gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti continuano, con nuovi scontri che promettono di infiammare ancora di più l’atmosfera del programma.

Nel Trono Over, prosegue anche la storia tra Sabrina e Davide, che sembra procedere senza particolari intoppi, ma con il continuo coinvolgimento di altri personaggi che aggiungono ulteriori dinamiche alla vicenda.