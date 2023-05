Dopo la messa in onda in chiaro su Sky, la miniserie con protagonista Fabio De Luigi arriva in chiaro. Gli episodi di Ridatemi mia moglie vanno infatti in onda domenica 21 maggio 2023, alle 21:20, su Canale 5, che ha deciso di offrire al proprio pubblico la commedia di Alessandro Genovesi che il pubblico della pay tv ha già avuto occasione di vedere. Non vi ricordate di cosa parla o ve la siete persa e volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

e Chiara sono sposati da anni. Lui è spesso in viaggio per lavoro, mentre lei è occupata come dottoressa in un ospedale. Questo li ha allontanati un po’, ma Giovanni è convinto che le cose tra di loro vadano bene, tant’è che al suo ritorno dall’ennesimo viaggio sta organizzando una festa a sorpresa per i quarant’anni di Chiara.

Questa, però, proprio quel giorno, ha fatto armi e bagagli e deciso di lasciare la loro casa e, soprattutto, di lasciare Giovanni. Inizialmente gli scrive una lettera, che poi butta nel cestino. Quindi si trasferisce a casa di un’amica. Ad avvertirla della festa è la sorella Lucia.

Le foto della prima puntata di Ridatemi mia moglie Guarda le altre 15 fotografie → Giovanni, la sera della festa, trova grazie all’amico e capo Antonio la lettera nel cestino: capisce che Chiara lo vuole lasciare, proprio mentre vengono letteralmente spediti da Renato e Rossana, i genitori di Chiara, in una vacanza che ovviamente si interromperà prima del previsto. Giovanni non riesce a capacitarsi del motivo per cui la moglie se ne voglia andare: sono così mostrati alcuni flashback di quando i due sono conosciuti ad una festa di compleanno di Chiara.

Intanto, a prendere male la separazione è soprattutto Renato, padre di Chiara, molto legato a Giovanni, mentre Rossana, la madre della donna, è più tranquilla a riguardo. In casa, inoltre, Lucia porta il suo nuovo fidanzato, che cerca di fare colpo su Renato con la passione per i volatili.

Mentre Giovanni deve tenere a bada gli istinti passionali della collega Emma (Beatrice Arnera), ben più giovane di lui, su Chiara ha messo gli occhi Franco, un collega di lavoro che sta cercando di fare colpo su di lei proponendole come ospite speciale ad un galà di beneficienza nientemeno che Monica Bellucci.

, sempre più depresso a causa della separazione tra Chiara e Renato, va a vivere da quest’ultimo: l’obiettivo, secondo Rossana, è fare in modo che entrambi si tirino su di morale. Antonio, intanto, cerca di coinvolgere l’amico nelle sue scappatelle extraconiugali, mentre Franco esce a cena con Chiara dopo aver vinto l’asta.

Sia Chiara che Giovanni finiscono nello stesso locale: lei pensa che lui l’abbia già dimenticata, mentre lui tira fuori un anello chiedendole di sposarla ancora. Altri flashback, intanto, mostrano le fasi della convivenza della coppia.

Le foto del secondo ed ultimo episodio di Ridatemi mia moglie Guarda le altre 18 fotografie → Chiara va a vivere da Lucia, ma la passionalità della sorella con il fidanzato la mette in imbarazzo. Giovanni, invece, accetta l’invito a passare una serata tra colleghi da Emma, serata che finisce male: il mattino seguente, infatti, si risveglia a casa della ragazza, che lo rassicura di non aver fatto niente con lei, ma di aver bevuto troppo.

Ciro, il cane di Chiara e Giovanni, sparisce nel nulla: i due si rivedono per mettersi alla sua ricerca, per poi trovarlo in compagnia di una cagnolina. L’occasione, però, serve a Chiara per parlare con Giovanni, ma non gli dice della proposta che le è stata fatta di trasferirsi per lavoro a Padova, che ha intenzione di accettare.

Lucia scopre di essere incinta ma, per una serie di fraintendimenti, Giovanni capisce che è Chiara ad aspettare un bambino. Durante la festa di anniversario di Rossana e Renato, Giovanni dice a Chiara che accetterà qualsiasi sua decisione, pur di vedere lei ed il bambino. Chiara si commuove, e spiega a Giovanni che il contratto a Padova dura solo sei mesi: nel frattempo, le lascerà Ciro per tenergli compagnia.

In tutto, gli episodi della miniserie sono due, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Se Sky Serie li ha mandati in onda in due diverse serate il 13 ed il 20 settembre 2021, Canale 5 ha deciso di trasmettere la miniserie in un’unica serata, il 21 maggio.

Purtroppo non esiste un episodio 3 di Ridatemi mia moglie. La serie si conclude con l’episodio 2 e non è stata rinnovata per una seconda stagione.

Il cast di Ridatemi mia moglie è guidato, come detto, da Fabio De Luigi, che torna a lavorare per una produzione televisiva dopo essersi dedicato per numerosi anni al cinema. Ma non è l’unico volto noto che i telespettatori incontreranno nel corso della miniserie.

Fabio De Luigi è Giovanni: quarantenne innamorato di Chiara (Anita Caprioli), con cui è convinto di vivere un matrimonio perfetto. Convinzione che però durerà ancora poco;

Anita Caprioli è Chiara: moglie di Giovanni che, sulla soglia dei quarant’anni, va in crisi e mette in dubbio la propria relazione con il protagonista, tanto da decidere di lasciare casa per prendersi del tempo per riflettere;

Diego Abatantuono è Renato: padre di Chiara e suocero di Giovanni, da cui è ossessionato. La notizia della possibile separazione tra i due per lui è un duro colpo, tanto da essere uno dei primi a dire al protagonista di reagire per riconquistare sua moglie.

Carla Signoris è Rosanna: madre di Chiara e suocera di Giovanni, donna dolce, spiritosa ed a tratti cinica, che affronta la decisione di Chiara con più concretezza rispetto al marito ed al genero;

Alessandro Betti è Antonio: capo di Giovanni nonché suo amico, che sfrutta spesso il protagonista per nascondere le sue numerose scappatelle;

Diana Del Bufalo è Lucia: sorella minore di Chiara, pasticciera simpatica ma insicura.

La miniserie è stata scritta da Giovanni Bognetti e da Alessandro Genovesi, quest’ultimo anche alla regia. Si rinnova così il sodalizio tra Genovesi e De Luigi: i due, al cinema, hanno già lavorato insieme in numerosi film, ovvero “La peggiore settimana della mia vita” (anch’esso tratto da una serie inglese), “Il peggior Natale della mia vita”, “Soap Opera”, “10 giorni senza mamma” e “10 giorni con Babbo Natale”. A produrre, invece, sono Sky e Colorado Film.

La miniserie italiana è il remake della miniserie inglese I Want My Wife Back, andata in onda nel 2016 sulla Bbc One e con protagonisti Ben Miller e Caroline Catz. A differenza dell’adattamento italiano, la serie originale era composta da sei episodi della durata di 30 minuti.

Ecco il trailer di Ridatemi mia moglie:

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Ridatemi mia moglie in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli episodi sono però anche già disponibili su NOW.