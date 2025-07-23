“Richiamato dalla Rai”. Stefano de Martino rompe il silenzio: le parole del conduttore di Affari Tuoi

Non si placano i rumors intorno a Stefano De Martino, reduce da una stagione televisiva brillante, sia come conduttore di Affari Tuoi, di cui ha preso le redini a settembre 2024, sia come volto ormai collaudato di “Stasera tutto è possibile“, comedy show di Rai Due molto apprezzato dal pubblico. Che l’ex talento di Amici stia attraversando un periodo intenso e ricco di soddisfazioni è risaputo e forse per questo motivo non potevano mancare dei piccoli contrasti a “rovinare” lo scenario idilliaco.

Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è stato al centro di un turbinio di gossip che nulla ha a che vedere con il suo lavoro. Paparazzato in compagnia di più donne nel giro di poche settimane, il conduttore napoletano è finito nel mirino delle indiscrezioni secondo cui la Rai gli avrebbe chiesto maggiore sobrietà nella vita privata. Un presunto “richiamo” che, secondo i bene informati, sarebbe arrivato direttamente dai vertici del servizio pubblico.

Le voci, come spesso accade, hanno cominciato a rincorrersi con sempre maggiore insistenza. A rilanciarle era stato il portale Dagospia, secondo il quale De Martino avrebbe ricevuto una sorta di avvertimento per “ripulire” la propria immagine, in linea con il ruolo istituzionale che sempre più gli viene affidato sul piccolo schermo. Ma è davvero andata così? O si tratta dell’ennesimo caso di pettegolezzo estivo senza fondamento?

La risposta di Stefano De Martino

A spezzare il silenzio è ora lo stesso Stefano, che ha scelto di rispondere una volta per tutte alle voci durante un’intervista concessa al settimanale Mio. Il presentatore ha messo le cose in chiaro con la consueta ironia: “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro”. Parole che suonano come una smentita ufficiale, ma anche come un invito a spostare l’attenzione su ciò che davvero conta: il lavoro.

Nonostante i gossip, la carriera di De Martino è tutt’altro che in discussione. Con Affari Tuoi ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio in una fascia oraria di grande responsabilità, riuscendo a mantenere alti gli ascolti e a conquistare il pubblico con uno stile misurato ma empatico. Ai suoi due programmi di punta si aggiunge inoltre un progetto inedito in cantiere con Gianni Morandi: “Ci siamo trovati molto bene, è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è!”

Intanto, anche la sua vita sentimentale non smette di alimentare il gossip. Dopo le foto con la stilista Gilda Ambrosio e altre misteriose presenze femminili, oggi accanto a lui c’è la giovane Caroline Tronelli, ventenne di buona famiglia. Una relazione De Martino avrebbe deciso di rivelare al mondo senza premura, neppure quando si trova a incrociare la sua ex, Belén Rodriguez, come accaduto di recente in un ristorante tra occhi indiscreti e imbarazzi palpabili.