I Ricchi e Poveri in gara a Sanremo 2024 dopo aver partecipato come superospiti nell’edizione 2020 nell’originaria formazione a quattro. Una reunion storica che vide tornare in formazione anche Marina Occhiena. Oggi i Ricchi e Poveri sono composti da Angela Brambati e Angelo Sotgiu; Franco Gatti è scomparso il 18 ottobre 2022.

Ricchi e Poveri: i precedenti a Sanremo

La storia dei Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo inizia nel 1970, quando parteciparono con La prima cosa bella conquistando il secondo posto, alle spalle di Adriano Celentano e Claudia Mori che cantavano Chi non lavora non fa l’amore. La loro ultima partecipazione in gara è del 1992, con Così lontani, che non arrivò in finale. Nel mezzo altre dieci edizioni, con la vittoria a Sanremo 1985 con Se m’innamoro. Ma ripercorriamo tutte le loro partecipazioni in gara, con i rispettivi piazzamenti:

Sanremo 1970 – Secondo posto con La prima cosa bella; Sanremo 1971 – Secondo posto con Che sarà; Sanremo 1972 – Undicesimo posto con Un diadema di ciliegie Sanremo 1973 – Quarto posto con Dolce frutto Sanremo 1976 – Tredicesimo posto con Due storie di musicanti Sanremo 1981 – Quinto posto con Sarà perché ti amo Sanremo 1985 – Primo posto con Se m’innamoro (definitivamente in trio) Sanremo 1987 – Settimo posto con Canzone d’amore Sanremo 1988 – Nono posto con Nascerà Gesù Sanremo 1989 – Ottavo posto con Chi voglio sei tu Sanremo 1990 – Finalisti con Buona giornata Sanremo 1992 – Non finalisti con Così lontani Sanremo 2024 – Titolo da annunciare (in duo)

Abbiamo ricordato la reunion da superospiti del 2020, ma c’è anche il precedente dell’invito a Sanremo 2013 da parte dell’allora direttore artistico e conduttore Fabio Fazio: la partecipazione fu cancellata a seguito della morte improvvisa del figlio di Franco Gatti poche ore prima della loro ospitata.

Ricchi e Poveri a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

I Ricchi e Poveri sono stati molto attivi, soprattutto come duo, nei talent tv italiani: al netto delle tante ospitate e dei tanti speciali sulla loro carriera, vanno ricordati i loro ruoli da giudici o da concorrenti. Ricordiamo il ruolo di coach nella terza edizione di The Voice Senior, nell’inverno 2023, e nella prima edizione di The Voice Kids. Difficile dimenticare anche la partecipazione a Il Cantante Mascherato nel 2021 sotto il costume del Baby Alieno, che dette qualche problema…