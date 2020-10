Francesco Panella è pronto a tornare su Nove con un nuovo programma: si intitola Riaccendiamo i fuochi e mira ad aiutare ristoratori in difficoltà, piegati dalla crisi pre e post Covid. Il format, prodotto da Endemol Shine, è in cerca di protagonisti: sono infatti ufficialmente aperti i casting e si reclutano ristoratori in difficoltà che non sanno come ripartire e che però sono pronti ad accogliere un esperto che li aiuti a “riaccendere i fornelli”.

Visti i tempi non sarà, ahinoi, difficile trovare candidati che rientrino nell’ampia tipologia di profilo richiesto: il lockdown prima, la drastica riduzione dei flussi turistici, la minor propensione alle uscite, ma anche la leggera gestione degli obblighi di distanziamento (almeno di alcuni) e la recrudescenza dei contagi in questo primo scampolo d’autunno non disegnano una situazione serena per l’intero comparto della ristorazione e dell’accoglienza, settori strategici per l’economia italiana. Ed è stata d’impatto la scelta del soggetto del promo, con Panella direttore d’orchestra che dirige ‘i suoni della cucina’, “la colonna sonora della sua vita”.

I suoni dei ristoranti sono stati la colonna sonora della mia vita : è arrivato il momento di riascoltarli The sounds of restaurants have always been the soundtrack of my life:The time has come to listen to them again.#riaccendiamoifuochi Pubblicato da Francesco Panella su Sabato 19 settembre 2020

Visti il contesto e l’obiettivo, Riaccendiamo i fuochi sembra voler mettere da parte il taglio più ‘punitivo’ – per dir così, considerando quanto possa essere punitivo Antonino Cannavacciuolo – di Cucine da Incubo per abbracciare piuttosto l’atteggiamento di supporto e di sostegno a chi ha bisogno di rimettersi in sesto dopo lunghe chiusure, senza perdere qualità e con uno slancio sufficiente per poter competere in un momento di generale difficoltà. E come i vari programmi di makeover, sarà di certo un’occasione per diffondere consigli validi per quanti seguiranno il programma.

A favore del nuovo programma di Panella senza dubbio ci sono i suoi precedenti: Little Big Italy resta uno dei migliori programmi di genere e uno dei racconti più interessanti delle trasformazioni sociali e culinari degli expat.

Riaccendiamo i fuochi, come partecipare

Le candidature possono essere inviate a [email protected]. Il programma andrà in onda prossimamente su Nove: certo è che molto dipenderà dalla situazione epidemiologica delle prossime settimane.