La notizia è che il ritorno in onda di Report quest’anno non è stato anticipato da polemiche politiche né da casi finiti sulle pagine dei quotidiani (e chissà se sia solo un caso o se tutto ciò significa qualcosa). E così questa sera su Rai3 torna in onda lo storico programma ideato da Milena Gabanelli e dal 2017 curato e condotto da Sigfrido Ranucci. Un titolo iconico del servizio pubblico, che anche in questa stagione sarà replicato ogni sabato pomeriggio intorno alle ore 17.30.

Report, nato 25 anni fa, questa sera proporrà un’inchiesta dedicata a Vivendi, un’altra alle chiese di Napoli abbandonate e una terza all’anidride carbonica.

Nel dettaglio, nell’inchiesta dal titolo Lo scopriremo solo Vivendi – di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara e Goffredo De Pascale, si entrerà nel merito del gruppo francese di media controllato da Vincent Bolloré che dal 2016 è azionista di maggioranza di Telecom. Grazie a un’intervista esclusiva a un suo ex socio, Report ricostruirà le strategie del finanziere francese per la conquista del mercato italiano: dalla scalata ostile a Mediaset della famiglia Berlusconi alla conquista di Tim, avvenuta negli anni in cui al governo c’era Matteo Renzi. Focus particolare sulla figura di Andrea Pezzi, ex veejay di Mtv.

La seconda inchiesta, intitolata La messa è finita e firmata da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Andrea Tornago, si occuperà delle chiese del centro storico di Napoli: soltanto 79 su 203 sono adibite al culto, il resto è abbandonato, pericolante o in ristrutturazione perenne.

La terza e ultima, dal titolo Aria frizzante, di Chiara De Luca, con la collaborazione di Marzia Amico ed Eva Georganopoulou, proverà a rendere più chiaro il futuro della Co2, da una parte usata per gassare i prodotti, dall’altra considerata dannosa perché contribuisce al surriscaldamento globale. Esistono possibili alternative per rispondere a entrambe le esigenze?

Ricordiamo che gli autori di Report sono, oltre a Sigfrido Ranucci, Bernardo Iovene, Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e Alessia Marzi.