Renato Zero: età, dove vive, ex compagne e figli. Carriera e vita privata

Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, è tra le icone assolute della musica italiana. Nato a Roma il 30 settembre 1950, ha firmato alcuni dei brani più amati della nostra tradizione pop, da I migliori anni della nostra vita a Cercami e Triangolo. Con una carriera che attraversa oltre cinquant’anni, ha saputo fondere musica, teatro e televisione, trasformandosi in un simbolo di libertà artistica e autenticità.

Gli inizi e l’ascesa al successo

Appassionato di arte sin da giovanissimo, Renato frequenta una scuola di cinema prima di abbandonarla per dedicarsi interamente alla musica e allo spettacolo. A soli 15 anni incide i primi brani e partecipa a spettacoli teatrali, fino al debutto ufficiale nel 1973 con l’album No! Mamma, no!.

Il successo esplode negli anni Settanta con Zerolandia (1978), un progetto visionario che unisce musica e teatralità e consacra il suo stile inconfondibile. In quegli stessi anni diventa protagonista anche in televisione con programmi cult come Passo 16: Zero & Co., Zerofobia e Fantastico 3, che lo rendono un artista amatissimo dal grande pubblico.

La rinascita negli anni Novanta

Dopo un periodo di riflessione, Renato Zero torna alla ribalta nel 1991 con Spalle al muro, brano con cui partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. È l’inizio di una nuova fase creativa, segnata da successi e da un rinnovato rapporto con i fan.

Negli anni successivi continua a produrre dischi di grande impatto e si distingue anche come produttore e mentore per le nuove generazioni. Nel 2020 festeggia i 70 anni con il triplo album Zerosettanta, un’opera celebrativa che racconta la sua evoluzione artistica e personale.

Vita privata e affetti

Da sempre riservato sulla sua vita personale, Renato Zero ha costruito un’esistenza lontana dai clamori del gossip. Vive tuttora a Roma, in una residenza elegante situata nella zona dei Castelli Romani, un rifugio immerso nel verde dove trova ispirazione e tranquillità. Nel 2003 ha adottato Roberto Anselmi Fiacchini, diventato suo figlio adottivo a tutti gli effetti. Nel 2010 Roberto ha partecipato a L’Isola dei Famosi nella categoria “figli d’arte”. Renato, oggi anche nonno di due nipoti, ha sempre difeso con fermezza la propria privacy.