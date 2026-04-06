Renato Biancardi: età, dove vive, fidanzata e figli, studi e lavoro. Tutto sul concorrente del Gf Vip

Il Grande Fratello Vip 2026 ha ufficialmente i suoi nuovi inquilini e, sotto lo sguardo attento di Ilary Blasi, un nome sta già scalando le classifiche di gradimento: Renato Biancardi.

Napoletano “doc” nato nel 1993, Renatoè un volto prestato alla TV,che affonda le radici nel quartiere Vomero. Dopo il diploma al liceo classico Sannazzaro, ha scelto di scambiare il Golfo con il Tevere per studiare recitazione a Roma, ma è stata la sua fisicità da modello a spalancargli inizialmente le porte dello spettacolo.

Se molti lo ricordano per il passaggio “infuocato” a Ex on the Beach nel 2018, la sua vera vita è dietro le quinte della musica elettronica. Come creative manager della Do up Agency, Renato muove i fili di una realtà discografica importante, senza però rinunciare alla sua vena artistica: brani ironici come Pino Givenchy dimostrano che il ragazzo sa come stare al centro della scena.

Padre innamorato della piccola Roberta, Biancardi è entrato nella Casa con un matrimonio (quello con Enrica Grassi) che sembra ormai appartenere al passato, e con un amico “speciale” che tifa per lui dal divano: nientemeno che Stefano De Martino.

Scintille in diretta: il flirt tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Ma la vera notizia che sta facendo impazzire i social non riguarda il suo curriculum, bensì il suo presente sentimentale. Nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio del programma, tra Renato e Lucia Ilardo è scoppiata una chimica.

I due sono ormai inseparabili: dalle confidenze sussurrate a bordo piscina ai balli stretti durante le serate a tema, il feeling è innegabile.

Lucia, anche lei concorrente di questa edizione, sembra aver trovato nel carisma partenopeo di Renato il porto sicuro (o forse il mare in tempesta) ideale. Se per molti si tratta della prima vera “ship” ufficiale del GF Vip 2026, per altri è l’inizio di un triangolo pericoloso che potrebbe coinvolgere il passato di lui.

Resta il fatto che tra sguardi d’intesa e carezze rubate, Renato e Lucia sono i nuovi “promessi sposi” di Cinecittà: nascerà un grande amore o è solo strategia da nomination? Il pubblico è già incollato allo schermo.