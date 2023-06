Pietrangelo Buttafuoco: “Io a Rebus? Non è vero. Al massimo potrei fare l’ospite”

“Io a Rebus? Non è vero, non è vero”. Pietrangelo Buttafuoco smentisce la notizia che lo vuole a Rebus dalla prossima stagione nel ruolo di conduttore al fianco di Giorgio Zanchini. Il nome dello scrittore siciliano rientrava infatti nella lista dei possibili sostituti di Corrado Augias, che abbandonerà la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 3.

Buttafuoco, stando alle ricostruzioni di Repubblica, si dovrebbe alternare ad Alessandro Giuli e Marcello Veneziani, altre figure riconducibili alla destra, in una sorta di staffetta della durata temporale di un mese ciascuno.

“Tre per sostituirne uno? – ha ironizzato Buttafuoco a Un Giorno da Pecora – no, non ci sono, sicuro. Io posso fare al massimo l’ospite. L’ospite fisso lo faccio solo in radio da Giovanni Minoli”.

Il giornalista non ha comunque escluso delle partecipazioni saltuarie, come già accaduto in passato: “Qualche ospitata sì, una volta ogni tanto. Uguale a prima, il famoso ospite a gratis”.

La prossima sarà per Rebus la terza edizione. Nato nell’ottobre del 2021, il programma ha superato le 60 puntate complessive, diventando un appuntamento fisso domenicale compreso tra Mezz’ora in più e Kilimangiaro.

Per Augias, nelle ultime ore Dagospia ha ipotizzato lo sbarco a La7, dove l’ex volto di Telefono Giallo entrerebbe a far parte del cast fisso della nuova trasmissione del weekend di Massimo Gramellini.