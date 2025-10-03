Reazione a Catena, chi sono i Cima di Rapa

Dal cuore della Puglia, una squadra tutta locale sta facendo impazzire il pubblico di Reazione a catena. I “Cima di Rapa”, il team attualmente campione del noto quiz televisivo, sono riusciti a guadagnarsi il favore del pubblico con la loro intelligenza e sintonia. Cosa sappiamo di questi campionissimi?

Composta da Domenico, Francesco e Daniela, la loro affinità non si limita solo al gioco, ma anche alla vita privata, tra legami familiari e romantici che si intrecciano in modo affascinante.

Il nome della squadra non è casuale: si ispira a un piatto tipico della tradizione pugliese, ma soprattutto a un elemento legato al cognome di Domenico. Infatti, il capitano del team, Domenico Cimadomo, ha visto il suo nome diventare un simpatico gioco di parole con il noto ortaggio, unendo così la passione per la terra di origine con un tocco di ironia.

I “Cima di Rapa” sono entrati a far parte del programma il 25 settembre e, in poco più di una settimana, hanno già portato a casa ben 32.096 euro, grazie anche a ben sei risposte corrette nell’Ultima parola. La loro avventura sul piccolo schermo è proseguita per ben otto puntate, e ogni giorno dimostrano di essere un team affiatato e determinato, con un mix di esperienze e passioni che li rende speciali.

Chi sono i Cima di Rapa?

Domenico, il capitano, è un uomo molto attivo nella sua comunità, con una forte inclinazione per la religiosità. Da sempre coinvolto in iniziative parrocchiali, ha preso parte anche al Giubileo dei Giovani nel 2025. Non solo fede, però: la sua passione per la musica dal vivo è altrettanto forte, come dimostra la sua partecipazione al concerto di Elodie a San Siro quest’estate. Sebbene sembri più maturo della sua età, Domenico ha 26 anni e si distingue anche per la sua attiva presenza sui social, dove interagisce con i fan e condivide momenti della sua vita quotidiana.

Francesco, 22 anni, è il più giovane del gruppo ma non per questo meno determinato. Originario di Corato, come Domenico, è un appassionato di sport e si dedica con entusiasmo a diverse discipline: dalla pallavolo al calcio, fino al ciclismo. Attualmente studente di Giurisprudenza all’Università di Bari, Francesco è anche impegnato in numerose attività universitarie. La sua connessione con Domenico va oltre il gioco: sono grandi amici, e la loro sinergia è evidente durante ogni puntata.

Inoltre, Francesco è legato a Daniela, che condivide con lui non solo il percorso universitario, ma anche una passione comune per il calcio, sport che pratica nella squadra femminile del “New Bisceglie”. Daniela, nata il 19 agosto 2002, è una studentessa di Bari che dedica anche il suo tempo libero a un’associazione culturale che promuove la letteratura e i temi sociali.