A un anno esatto dal sorprendente annuncio della cancellazione di Ray Donovan, senza dare un vero e proprio finale alla serie, Showtime e la produzione CBS Studios sorprende di nuovo i fan. Proprio quando nessuno sembrava più nutrire speranze, ecco arrivare l’ufficialità del ritorno di Ray Donovan con un film tv che ripartirà proprio da dove la settima stagione si era conclusa.

Naturalmente Liev Schreiber tornerà nel ruolo del protagonista e accanto a lui ci sarà sicuramente Jon Voight nei panni di Mickey Donovan, padre di Ray, così come tornerà Kerris Dorsey in quelli della figlia di Ray Bridgert. La sceneggiatura del film tv è di David Holander, che sarà anche regista, con la collaborazione dello stesso Schreiber che si è molto battuto per dare un degno finale alla serie, fin dal momento in cui la cancellazione è stata ufficiale “presto per dire come o quando ma con un po’ di fortuna e con il vostro supporto, ci sarà ancora Ray Donovan” aveva scritto l’attore sui social.

La produzione del film di Ray Donovan inizierà entro la fine del 2021 con un rilascio atteso nel 2022. La storia ripartirà dal finale della settima stagione con Mickey in fuga e Ray deciso a fermarlo prima che possa causare un’ulteriore carneficina. Ma non solo, perchè secondo quanto svelato da Showtime, la serie racconterà anche il passato di Ray e Mickey con un salto nel passato di 30 anni.

Il presidente di Showtime Gary Levine ha spiegato come la decisione di riprendere in mano la storia con un film conclusivo, nasce dai tanti messaggi dei fan che “non erano pronti per dire addio a Ray e al complicato clan dei Donovan“. Così è nata l’idea di aggiunge alla saga un nuovo capitolo, visto soprattutto come la cancellazione è arrivata all’improvviso e senza poter dare alla serie una degna conclusione “in nessun modo quello era un finale di serie” aveva spiegato il creatore David Hollander.

In Italia le sette stagioni di Ray Donovan sono disponibili su Netflix, difficile anticipare se sarà lo stesso anche per il film tv.