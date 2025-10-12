Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales evitano il tribunale: “Avrebbero raggiunto un accordo”. Le indiscrezioni

Dopo settimane di tensioni e voci di crisi, l’attore e la showgirl spagnola avrebbero trovato un accordo economico lontano dai riflettori.

Al contrario di altre coppie famose, travolte dalla feroce lama della separazione e immobilizzate in lunghe e costosissime sentenze giudiziarie, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, catapultati recentemente su tutti i giornali di cronaca rosa per l’improvvisa fine della loro storia d’amore, hanno scelto una via diversa. Niente carte bollate, avvocati o udienze: l’attore e la showgirl spagnola, dopo settimane di tensioni e di voci sempre più insistenti, avrebbero trovato un’intesa economica che mette la parola fine, in modo pacifico, alla loro relazione durata oltre dieci anni.

Una decisione che sorprende, soprattutto considerando la forte esposizione mediatica dei due e il delicato momento che hanno vissuto negli ultimi mesi. Eppure, secondo quanto trapelato, entrambi avrebbero deciso di non trasformare la rottura in uno spettacolo pubblico, preferendo una soluzione privata, raggiunta con maturità e senso di responsabilità.

Pur non essendo mai convolati a nozze, Raoul e Rocío hanno condiviso molto: una lunga storia sentimentale, una casa insieme e soprattutto due figlie, Luna e Alma, che restano al centro delle loro priorità. È forse proprio per il bene delle bambine che i due hanno scelto di mettere da parte le divergenze e di siglare un accordo “sereno”, come lo definiscono fonti vicine alla coppia.

L’accordo “pacifico” tra le parti

A svelare i dettagli di questa intesa è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha parlato di un accordo economico raggiunto in gran segreto pochi giorni fa: “In gran segreto proprio pochi giorni fa, ha raggiunto un accordo economico ‘pacifico’ tra le parti. Niente tribunali, dunque, ma accordi presi con buon senso da parte di entrambi gli ex innamorati.”

Una soluzione che sembra mettere un punto a mesi di speculazioni e smentite. I due, infatti, erano finiti al centro dell’attenzione per presunti dissapori e per le voci di nuovi legami sentimentali attribuiti all’attore romano, in particolare dopo il cosiddetto “caso Martina Ceretti”, esploso sui social e rilanciato da Fabrizio Corona.

Sebbene oggi la tensione sembri essersi placata, non va dimenticato che nei mesi scorsi Bova e Morales avevano espresso opinioni divergenti sulla fine della loro relazione. L’attore aveva raccontato che l’amore con Rocío era ormai terminato “da tempo”, quasi a voler chiarire che le presunte frequentazioni successive non avevano interferito con la storia. Di tutt’altro tenore, invece, le parole – seppur velate – dell’attrice spagnola, che aveva lasciato intendere un addio più recente e forse non del tutto indolore.

Nonostante le differenze, entrambi hanno scelto la via del silenzio e della discrezione. Nessuna intervista polemica, nessuna replica pubblica. Forse anche questo ha contribuito a evitare che la loro separazione diventasse un caso mediatico come quello, ben più esplosivo, di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Oggi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sembrano aver trovato un equilibrio nuovo. Lei continua a vivere con le figlie nella casa di famiglia, lui prosegue i suoi impegni professionali tra cinema e televisione, senza mai rinunciare al ruolo di padre.