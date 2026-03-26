Raimondo Todaro, perchè ha lasciato Amici e Ballando con le Stelle. I rapporti con la De Filippi e Milly Carlucci

Raimondo Todaro, uno dei ballerini più apprezzati della televisione italiana, ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta all’interno della Casa del Grande Fratello VIP.

Ma prima di arrivare nel reality show di Canale 5, il coreografo siciliano aveva preso due decisioni decisive che hanno sorpreso molti: lasciare Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi.

Dietro queste scelte c’è una ricerca di evoluzione, di nuovi stimoli e, soprattutto, di un desiderio di cambiare, proprio come oggi fa all’interno del reality Grande Fratello Vip.

L’addio a Ballando con le Stelle: un momento di cambiamento

Raimondo Todaro ha fatto parte di Ballando con le Stelle per oltre 15 anni, diventando uno degli insegnanti più amati della trasmissione di Milly Carlucci.

Tuttavia, nel 2021, Todaro ha deciso di voltare pagina e di lasciare il talent show di Rai 1. In molti si sono chiesti cosa avesse spinto un ballerino affermato a prendere una decisione così drastica. Todaro, sempre schietto e diretto, ha spiegato che la scelta era legata al desiderio di “provare qualcosa di nuovo”. “È giunto il momento giusto per sperimentare nuove esperienze, per evolvermi, per non vivere solo di ricordi”, ha dichiarato in una passata intervista il danzatore.

Nonostante l’addio, Todaro ha sempre espresso grande riconoscenza nei confronti della padrona di casa Milly Carlucci, che gli ha permesso di crescere professionalmente in un programma che è stato una vera e propria scuola di vita.

La scelta di lasciare Amici e la stima per Maria De Filippi

Qualche anno dopo, successivamente al suo approdo a Mediaset, il coreografo ha preso una decisione simile, lasciando Amici di Maria De Filippi, dove aveva ricoperto il ruolo di insegnante di ballo.

Nonostante le voci di presunti dissidi, Todaro ha sempre sottolineato che il suo addio non aveva nulla a che fare con conflitti con Maria De Filippi. “Non mi sono mai pentito della mia esperienza a Amici”, ha affermato. “Ho dato tutto me stesso, ho raggiunto l’obiettivo di far vincere un latinista, e ho ottenuto ciò che volevo. Ma, a un certo punto, bisogna essere fedeli a se stessi e proseguire con nuovi stimoli”.

Queste parole hanno confermato che la sua scelta è stata dettata dalla voglia di rimanere fedele alla sua crescita personale, evitando di snaturarsi. I rapporti con Maria De Filippi, dunque, sono rimasti positivi, tanto che Todaro è tornato in Amici come giurato speciale ultimamente, dimostrando che la sua carriera e il suo legame con il programma continuano a evolversi.