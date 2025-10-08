Raimondo Todaro in ospedale per controlli: l’esito comunicato su Instagram (insieme all’ex cavaliere del trono over)

Raimondo Todaro in ospedale: la storia Instagram preoccupa i fans. Ecco cosa è successo e come sta il ballerino.

Ex volto di Ballando con le stelle e di Amici Raimondo Todaro è un personaggio tv molto apprezzato dal pubblico. Il suo talento come ballerino lo ha portato a lavorare in due talent molto seguiti e questo ha alimentato la sua popolarità. Oggi è impegnato in diversi progetti legati alla danza, che non manca di condividere sui suoi profili social. Persona diretta e sincera è spesso finito al centro del gossip a causa della sua storia d’amore altalenante con l’ex moglie Francesca Tocca, anche lei ballerina nelle file dei professionisti di Amici.

I due oggi si sono separati definitivamente, ma hanno mantenuto un rapporto civile per il bene della loro figlia Jasmine a cui sono entrambi molto legati. In una recente intervista Raimondo Todaro ha rivelato di non essere stato bene, l’ex coach di Ballando con le stelle ha affermato di aver avuto alcune patologie gravi. Si è subito sottoposto agli accertamenti e alle cure, e sin da subito ha seguito le indicazioni dei medici:

“Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni. Ad ottobre devo rifare i controlli: sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Ormai è una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare”. A quanto pare Todaro ha ereditato la patologia dal padre, ma oggi rispetto a qualche anno fa ci sono diverse cure. Il ballerino ha poi ammesso che a dargli forza è soprattutto la danza che è la sua fonte di energia e vitalità.

Raimondo Todaro e i controlli medici: “Non ho nulla”

In questi giorni Raimondo Todaro si è sottoposto ai controlli medici di routine, controlli che avrebbero dovuto rivelare lo status della sua condizione fisica. L’ex coach si è mostrato sui social con il suo amico Diego Tavani, ex cavaliere di Uomini e Donne, e ha rivelato di aver fatto tutte le analisi richieste: oggi ha ricevuto le risposte e finalmente può dire di stare bene e di non avere nulla.

Palese l’entusiasmo e la gioia di Todaro che da settimane temeva questo momento. Ora è sicuramente più sereno, può affrontare la quotidianità con un altro spirito anche se sa che dovrà fare dei test periodici come tutti coloro che hanno avuto patologie simile alla sua. Felice per lui anche l’ex volto del daytime di Maria De Filippi, viste le immagini è evidente che fra loro c’è un’amicizia sincera: Tavani ha atteso all’esterno dell’ospedale romano il ballerino.

Raimondo Todaro su Francesca Tocca: “Oggi posso dire ci ho provato”

Il ballerino ha più volte parlato dell’addio a Francesca Tocca, donna che ha amato molto. Anche per questo ha tentato di salvare il matrimonio: “Se la prima volta non ha funzionato e la seconda nemmeno, vuol dire che c’era qualcosa che non andava. Ho preso atto e oggi ho la serenità di dire che ci ho provato”.

Parole quelle di Todaro che rivelano che oggi è tranquillo, non si pente di nulla di ciò che ha fatto, e sa di aver fatto tutto quello che poteva, ma le cose non sono andate come previsto: “Con me non rideva più, e questo ha spento anche me. Sono arrivato al punto di non sopportare più la situazione, è stata una scelta lenta e sofferta”.