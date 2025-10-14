Raimondo Todaro e la confessione sul tumore: le parole del ballerino

Raimondo Todaro è stato ospite del programma di Nunzia De Girolamo Ciao Maschio, l’ex volto di Ballando con le Stelle e di Amici è tornato a parlare dei suoi problemi di salute e della scoperta di avere un tumore. Con le lacrime agli occhi ha rivissuto quei momenti, spiegando come sta oggi e quali sono le sue condizioni.

Tempo fa aveva parlato della questione a Verissimo, poi aveva condiviso alcune immagini in cui si trovava in ospedale per degli accertamenti e nell’intervista alla De Girolamo ha raccontato come sta e soprattutto come sta vivendo questa situazione.

Quali sono le condizioni di Raimondo Todaro, il racconto

Raimondo Todaro ha raccontato di aver scoperto a 33 anni di avere un brutto male, ha ricordato quanto sia stata dura ascoltare dalla dottoressa queste parole: “Raimondo, se non ti operi, tua figlia non avrà più un padre’, comunque te la fai sotto dalla paura“. Il ballerino e coreografo siciliano aveva già parlato a Silvia Toffanin della sua patologia, spiegando come oggi abbia rimosso praticamente tutto, ma deve stare sempre sotto controllo.

E le immagini che ha condiviso, quelle in cui si mostrava in ospedale, lo riprendevano proprio nel corso di una visita di routine, in seguito del quale ha saputo che è tutto ok. Ciò nonostante Raimondo Todaro ah spiegato come sia passato tutto in secondo piano per lui, carriera, successo e notorietà, non hanno avuto più alcun senso, poiché dopo aver saputo del tumore, l’unica cosa che ha voluto fare è stata stare con la sua famiglia e la figlia. E proprio parlando di lei alla De Girolamo, ha affrontato anche il discorso della fine del matrimonio con Francesca Tocca.

I due ex dopo una prima separazione avevano deciso di riprovarci, ma le cose poi non sono andate come speravano. Todaro ha spiegato che il suo grande dolore è stato quello di non aver dato alla figlia una famiglia unita, ma sa di aver fatto con la sua ex tutto ciò che potevano, riuscendo comunque oggi ad avere un rapporto sereno. Raimondo Todaro al momento ha lasciato Amici, spiegando come in tre anni abbia dato tutto quello che poteva dare e che a un certo punto ha capito che non si sarebbe potuto snaturare, decidendo così di andare via dal programma.

Non è tornato a Ballando con le Stelle come in molti avevano ipotizzato, dopo 14 anni nel talent di Milly Carlucci aveva sentito il bisogno di cambiare, è comunque ricomparso in Sognando…Ballando con le Stelle, ma la sua strada oggi è lontana anche da quello show. Alla De Girolamo ha poi confessato che una delle sue più grandi paure è quella di perdere la madre e il padre: “(…) Mi spaventa da morire, perché mi sento ancora tanto figlio”.