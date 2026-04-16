Rai3, salta Giletti: da chi verrà sostituito e perché
Rai 3, ribaltone al lunedì: Massimo Giletti saluta tra le polemiche nonostante l’8% di share. Dal 20 aprile debutta Monica Maggioni con Newsroom
E’ ormai ufficiale. Il lunedì sera di Rai 3 cambia pelle, ma non senza lasciare dietro di sé una scia di polemiche e qualche dente avvelenato.
Mentre i riflettori su Lo Stato delle Cose si spengono con un onorevole 8% di share, cifra tutt’altro che scontata per la rete, il congedo di Massimo Giletti non è certo passato sotto silenzio.
Tra i “malumori” del conduttore e le precisazioni dei piani alti di Viale Mazzini, la staffetta è servita: dal prossimo 20 aprile, il testimone passa nelle mani di Monica Maggioni, pronta a presidiare il prime time con il debutto di Newsroom.
La chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose e il commento di Massimo Giletti
A gettare acqua sul fuoco è intervenuto Paolo Corsini, Direttore dell’Approfondimento Rai. Il dirigente ha prontamente smentito l’ipotesi di un taglio nei confronti di Giletti, parlando piuttosto di una “dieta” forzata dovuta esclusivamente ai tagli di budget.
“Nessuna chiusura anticipata”, ha rintuzzato Corsini tramite l’Ansa, sottolineando come la riduzione delle puntate fosse già scritta nei palinsesti, pur confermando una stima reciproca che dovrebbe garantire il ritorno del conduttore in futuro.
La nuova strada è ormai tracciata: Monica Maggioni, già salda al timone di In Mezz’ora, raddoppia l’impegno per sette lunedì, promettendo un’analisi chirurgica delle grandi crisi globali.
Si parte eccezionalmente in diretta, in un tentativo di dare continuità al racconto giornalistico in una fase storica tesissima.
Intanto, il giornalista Massimo Giletti, dal suo account instagram ha salutato il suo pubblico con un ringraziamento ai telespettatori ed un telegrafico ad maiora.