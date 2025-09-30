Rai Uno, non solo Blanca: tutte le serie in partenza in autunno

L’autunno televisivo si preannuncia più ricco che mai per gli appassionati di fiction Rai. Se l’estate è stata terreno di repliche e programmi leggeri, settembre inaugura la stagione delle grandi serie, quelle che da anni rappresentano un punto fermo per il pubblico del servizio pubblico. Non mancano i ritorni attesissimi, con i protagonisti che hanno già conquistato milioni di spettatori, ma anche nuove proposte pronte a misurarsi con il difficile compito di catturare l’attenzione.

La programmazione scelta è il frutto di un lungo lavoro di pianificazione ma anche di improvvisi aggiustamenti in corso d’opera. Basti pensare infatti, che alcune produzioni inizialmente previste per il 2025 hanno subito slittamenti, mentre altre, a sorpresa, hanno trovato spazio prima del previsto. È il caso, ad esempio, di Noi del Rione Sanità, che si affaccia già in ottobre, anticipando la messa in onda.

Rimane il fatto che il palinsesto di Rai Uno è il cuore della fiction nazionale: tra fine settembre e dicembre i telespettatori vedranno susseguirsi storie intense, emozionanti e ricche di colpi di scena, in grado di unire generazioni diverse davanti allo schermo.

Gli appuntamenti più attesi su Rai Uno

Il primo grande ritorno è Blanca, serie di successo, anche internazionale, che con la sua terza stagione è arrivata il 29 settembre in prima serata. La detective ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta si prepara a nuove indagini e a un’evoluzione personale che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Subito dopo toccherà, come già accennato, a Noi del Rione Sanità, atteso per il 23 ottobre. Ambientata nel cuore di Napoli, la serie racconterà storie di vita intense, portando sullo schermo atmosfere emozionanti, in una cornice che unisce dramma e speranza.

Novembre sarà invece il mese di due titoli amatissimi: Il Commissario Ricciardi, tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, tornerà con la sua terza stagione il 3 novembre. Con Lino Guanciale nei panni dell’investigatore dal dono misterioso, le nuove puntate si annunciano ancora più cupe e affascinanti. Pochi giorni dopo, il 20 novembre, arriverà invece Un Professore 3, con Alessandro Gassmann di nuovo nei panni del prof Dante Balestra, pronto a intrecciare le sfide scolastiche con quelle della vita privata

Non solo serie, ma anche eventi speciali. Il 30 novembre sarà la volta di Carosello in love, un film tv che mescolerà nostalgia e romanticismo, con l’obiettivo di riportare il pubblico indietro nel tempo. Grande curiosità anche per Sandokan, che dal 1° dicembre riporterà sullo schermo l’eroe leggendario della giungla malese. Una produzione internazionale, che punta a far rivivere lo spirito avventuroso del romanzo di Salgari con un cast di richiamo e ambientazioni spettacolari.

A chiudere l’anno, il 28 dicembre, arriverà Se fossi te, una miniserie in due serate che promette di concludere il 2025 televisivo con leggerezza e riflessione insieme.