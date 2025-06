Rai, tutte le fiction in programma: chi torna (e quando)

Rai, tutte le fiction in programma nel palinsesto della prossima stagione televisiva: ecco chi torna e chi no e quando andranno in onda.

In programma nei prossimi giorni la conferenza stampa Rai dove la dirigenza di rete presenterà il palinsesto della prossima stagione televisiva: diverse le novità attese, ma anche tante conferme. La rete di stato negli ultimi anni ha tenuto testa alla concorrenza e ha ottenuto ascolti rilevanti nelle diverse fasce orarie. Dai talk della mattina a quelli della notte, senza tralasciare il prime time e i vari format d’intrattenimento, le scelte della dirigenza si sono rivelate vincenti.

Fiore all’occhiello della programmazione Rai è sicuramente la sezione fiction che ha portato in video prodotti di spessore, ben realizzati che hanno appassionato il pubblico sin dal debutto. Da Lolita Lobosco a Imma Tataranni, ma anche Blanca, Un Professore, e ancora Makari e Cuori, le serie sono davvero molte e tutte seguitissime. Che dire poi di quelle consolidate come Don Matteo, Ad un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti, che hanno ottenuto l’attenzione del pubblico senza subire mai nessuna inflessione, nonostante la longevità.

Ma quali sono le fiction che torneranno in video il prossimo autunno? In attesa dell’ufficialità è possibile dare credito ad alcune voci, rumors che appaiono attendibili e che sono state accolte dai telespettatori con entusiasmo. L’offerta è decisamente ricca e rivela la crescita delle fiction in tv, serie che hanno una loro narrazione ricercata e spesso tratte da romanzi affermati e di successo. Ecco quale sono i prodotti Rai che presto torneranno sul piccolo schermo.

Rai Fiction, tutte le serie della prossima stagione

Confermato il ritorno in video di Saverio Lamanna in Makari 4. Ruolo interpretato da Claudio Giò, che veste i panni di un giornalista curioso, le cui indagini si svolgono nella bellissima cornice della località siciliana. Previsto il ritorno anche di Cuori 3, serie ambientata negli anni 60 nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette di Torino, che racconta i progressi della medicina italiana in ambito cardiologico. Il tutto corredato di amori, passioni, e intrighi.

In stile retrò anche Il Commissario Ricciardi, personaggio creato da Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale. Attesissima la terza stagione di Un professore, che ha il volto di Alessandro Gassmann affiancato da Claudia Pandolfi e da un cast di giovani attori che hanno conquistato il pubblico. La fiction ha avuto un successo incredibile e non poteva non avere un seguito. Previsto anche l’arrivo sul set romano di nuovi volti come Nicole Grimaudo.

Maria Chiara Giannetta tornerà in video nei panni di Blanca, personaggio particolare che ha avuto il consenso dei telespettatori. La consulente di polizia ipovedente aiuterà le forze dell’ordine, e racconterà se stessa. Immancabile nel palinsesto Rai Don Matteo 15, con Raoul Bova e Nino Frassica.

Da Sandokan a Balene: ecco tutte le nuove fiction Rai 2025-26

Oltre le fiction consolidate la Rai è prossima a presentare anche nuovi prodotti. Debutteranno nella prossima stagione tv la nuova versione di Sandokan, interpretato dall’attore turco Can Yaman, ma anche Balene, tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello. Nel cast della serie Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Mentre Luisa Ranieri sarà la protagonista de La Preside, dove vestirà i panni della dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora. In programma anche Una finestra vista lago, fiction ispirata dai testi di Andrea Vitali con Antonio Folletto che sarà composta di ben 4 puntata. Per ora non è nota la collocazione temporaneo delle varie fiction, tuttavia molte andranno in onda in autunno. Per ulteriori dettagli occorre attendere le dichiarazioni ufficiali della dirigenza di rete.