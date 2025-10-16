Rai, torna il Commissario Ricciardi: date, cast e trama della 3° stagione

I fan della serie Il Commissario Ricciardi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la terza stagione è in arrivo su Rai 1. Dopo un’attesa lunga e ricca di aspettative, i nuovi episodi del celebre poliziesco saranno pronti a conquistare il pubblico con sei avvincenti serate piene di mistero e intensità.

Con la fine delle riprese, avvenuta a maggio 2024, la serie è ora in fase di post-produzione e pronta a svelare nuovi dettagli delle indagini del commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. La terza stagione, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si preannuncia come la più ricca di emozioni e rivelazioni.

Quando torna in onda Il Commissario Ricciardi?

A partire da novembre 2025, il ritorno. Il grande tema di questa nuova stagione sarà la genitorialità, un aspetto che influenzerà profondamente la vita e le scelte di Ricciardi. Questo sviluppo del personaggio promette di offrire una dimensione più personale e intima, facendo emergere nuove dinamiche nelle sue relazioni, sia professionali che private. Lino Guanciale ha dichiarato che i fan possono aspettarsi momenti di grande intensità emotiva, tra cui confessioni sorprendenti, un matrimonio e situazioni che metteranno alla prova il commissario come mai prima d’ora.

Gli episodi, tratti dai romanzi Per mano mia, Il purgatorio dell’angelo, Il pianto dell’alba e I vivi e i morti, promettono di svelare nuovi misteri, offrendo al pubblico una narrazione sempre più ricca e sfaccettata. L’evoluzione del commissario, infatti, non sarà solo legata ai casi da risolvere, ma anche ai suoi rapporti interpersonali, che si fanno più complessi e ricchi di sfumature.

Accanto a Lino Guanciale, il cast della terza stagione vede il ritorno di molti attori che hanno contribuito al successo della serie. Rossella Ferraro, Antonio Milo, Enrico Iannello, Nunzia Schisano e Vera Ratti arricchiranno ulteriormente il racconto, portando sullo schermo personaggi che, nel corso delle stagioni precedenti, sono diventati punti di riferimento per il pubblico. La loro presenza assicura che anche questa stagione manterrà l’alto livello di qualità che i fan si aspettano.

Sei episodi che si preannunciano ricchi di tensione, intrecci complessi e colpi di scena: la terza stagione de Il Commissario Ricciardi non deluderà le aspettative. Con la nuova trama che si concentra sulle emozioni più profonde del protagonista, gli spettatori si troveranno a vivere un’esperienza ancora più coinvolgente e, allo stesso tempo, riflessiva. Ricciardi, da sempre un uomo tormentato dai suoi fantasmi e dalle sue difficoltà emotive, si troverà di fronte sfide non solo professionali, ma anche personali.