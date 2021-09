Rai Ragazzi e una canzone per il ritorno a scuola del 13 settembre 2021

Domani lunedì 13 settembre sarà un giorno importante per molti ragazzi italiani. Dopo infatti il periodo in cui si è resa necessaria la didattica a distanza, per tantissimi giovani si torna a scuola in presenza. Una data importantissima questa che verrà in qualche modo “festeggiata” dalla televisione pubblica attraverso una iniziativa di cui TvBlog vi da volentieri conto. “Tornare insieme a scuola, quanto rende felici” è uno dei versi di “Sta passando la tempesta”, videoclip dell’Antoniano di Bologna e Rai Ragazzi, un vero e proprio inno alla fiducia in vista della ripresa dell’anno scolastico.

In occasione del ritorno a scuola in presenza per molti ragazzi del nostro paese, da domani lunedì 13 settembre la canzone sarà diffusa più volte nell’arco della giornata da Rai Yoyo e da Rai Gulp, e sarà disponibile su RaiPlay, per una ripartenza con coraggio tutti insieme.

Autore del testo è Alberto Pellai, scrittore e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che sin dall’inizio del lockdown lo scorso anno, con i suoi interventi nel programma “Diario di Casa” su Rai Yoyo, ha dato consigli ai bambini e alle famiglie su come trascorrere questo periodo difficile e speciale, combattendo l’isolamento e la sfiducia. La canzone, musicata dal Paolo Giovanni D’Errico, è cantata dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Nel video musicale si ripercorre il periodo della pandemia con l’immagine della tempesta, “Piove, piove, il mondo è un grande temporale, … chiusa in casa qui da sola, ho le ali ma non volo”, fino a giungere alla fiducia perché finalmente sta passando la tempesta: “sembra che là fuori stia passando la tempesta, un arcobaleno vedo dalla mia finestra. Torna il sole che scaccia la tempesta, noi cantiamo in coro, il mondo è più sereno, una speranza nuova fiorirà”. Con questo video, i bambini e le bambine del Coro dell’Antoniano si rivolgono ai loro coetanei che iniziano la scuola con un messaggio di vitalità e di fiducia nel domani. La canzone “Sta passando la tempesta” sarà inoltre interpretata dal Coro dell’Antoniano il 20 settembre nel programma di Rai1 per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2021-22 in diretta da Pizzo Calabro.