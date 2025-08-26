Rai, perché Iva Zanicchi ha rifiutato la proposta di Pierluigi Diaco

Iva Zanicchi, cantante e volto storico dello spettacolo italiano, è finita al centro dei riflettori per aver rifiutato la proposta di Pierluigi Diaco, presentatore e ideatore del talk pomeridiano di Rai Due, Bella Mà. L’ “Aquila di Ligonchio” sarebbe dovuta tornare in Rai proprio nel programma del giornalista romano, o almeno così si è parlato negli ultimi giorni, ma alla fine avrebbe deciso di declinare l’invito, lasciando spazio a speculazioni sul motivo della sua scelta.

Il percorso artistico di Zanicchi è da sempre contraddistinto da scelte ponderate e da un forte legame con le esperienze passate. Dal debutto a Castrocaro sotto lo sguardo attento di Pippo Baudo, fino al palco del Festival di Sanremo, la sua carriera è stata costellata di successi e di momenti decisivi in cui la personalità e l’istinto hanno fatto la differenza. Non solo cantante, Iva Zanicchi, è stata anche una presentatrice di successo come ricordano gli anni di “Ok il prezzo è giusto” su Canale 5.

Il No di Iva Zanicchi a Pierluigi Diaco

Una figura familiare e costante nel piccolo schermo, un personaggio molto amato dal pubblico che ha sempre deciso con cura le sue scelte professionali. Secondo quanto raccontato dalla stessa Zanicchi, la proposta di Pierluigi Diaco per la prossima stagione televisiva Rai l’ha lusingata, ma allo stesso tempo l’ha posta davanti a un dilemma delicato.

“Io credo molto nell’amicizia. Il fatto che Diaco, con il quale siamo amici e che è un ragazzo straordinario, me lo abbia proposto ha fatto sì che io facessi di tutto per esserci” aveva raccontato Iva Zanicchi ad Adnkronos, aggiungendo: “Ci sarà spazio per dire qualcosa, la mia natura è quella di andare un po’ a ruota libera, e sono sicura che Diaco me lo lascerà fare”. Pur trovando l’idea stimolante e intrigante, la cantante però recentemente ha spiegato di non poter accettare l’offerta per rispetto degli impegni con Mediaset, con cui il suo rapporto professionale ha radici profonde. “Mi sarebbe piaciuto partecipare, ma non potevo fare uno sgarbo”, ha confidato, mostrando la capacità di bilanciare opportunità professionali e lealtà verso collaborazioni consolidate.

La decisione di Zanicchi non nasce dunque da disinteresse o rifiuto della Rai, ma da un’attenta valutazione delle circostanze e da un senso di rispetto per relazioni professionali di lunga data. Nel corso della sua carriera, la cantante ha sempre dimostrato un equilibrio tra ambizione e prudenza, selezionando progetti che rispecchiassero i suoi valori e la sua immagine pubblica. Dalla musica alla televisione, ogni passo è stato ponderato, e questo rifiuto non fa eccezione.

La carriera televisiva di Iva Zanicchi è costellata di collaborazioni memorabili: dagli anni di “Premiatissima” sotto la guida di Silvio Berlusconi, fino ai momenti iconici sul palco di Sanremo. E proprio su Pippo Baudo ha dichiarato in un’intervista: “Pippo mi presentò a Castrocaro, ero una debuttante. Mi confidò che la sua aspirazione era presentare il festival di Sanremo. La mia, cantare al festival: il destino ci ha premiato. Lui lo ha condotto tredici volte, io ne ho fatti undici e ne ho vinti tre.” Poi ricorda un aneddoto: “Volevo un look sofisticato – ha raccontato a La Repubblica – Vergottini mi fece un caschetto come Valentina. Pippo si avvicina alle prove per dirmi che se non entravo in finale dovevo farmi un esame di coscienza. Disse “la canzone è bella, la ascolteranno in auto. Ma la gente non ti riconosce”