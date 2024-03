Una ‘strada sbagliata’ per la regia che trasmette erroneamente il filmato sbagliato della striscia quotidiana “Pillole di poesia”.

Gaffe su Rai News 24, le “Pillole di poesia” si interrompono in un ‘vaffa…’ (VIDEO)

Alla faccia della Pillola di poesia! Quella andata in onda ieri mattina su Rai News 24, più che una pillola è sembrato un missile (dato l’epilogo). Ma spieghiamo cosa è successo: gaffe clamorosa al termine dopo Specchio dei tempi, il programma quotidiano condotto da Roberto Vicaretti. Data la linea alla rete, questa trasmette la striscia Pillole di Poesia condotta da Luce Cardinale, nipote della grande Claudia Cardinale.

L’attrice recita giornalmente poesie legate a temi d’attualità, la poesia scelta nell’appuntamento del 12 marzo 2024 è stata quella di Robert Frost “La strada non presa“. Lei inizia a declamare…

Due strade divergevano in un bosco d’autunno e dispiaciuto di non poterle percorrere entrambe fissandone una…

Qui la Cardinale si interrompe improvvisamente lasciandosi scappare un sonoro “affanc***… Ho saltato una riga” che evidentemente non faceva parte della poesia di Frost. Al di là della papera che può capitare in fase di registrazione, più chiaro è l’errore della regia sbadata nel non imboccare ‘la strada giusta’, trasmettendo il filmato sbagliato.

L’agenzia stampa LaPresse ha appreso che l’errore è dovuto ad un “incidente tecnico” per un “errore di montaggio”, ma non ci è voluto tanto per diventare, passa giusto qualche ora prima di vedere la clip rimbalzata dall’account X @VigilanzaTV.

Gaffe Rai News 24, di Trapani (Pres. FNSI): “Chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?”

Se per alcuni questo ‘blooper’ è stata solo una leggerezza, diversamente pensa il Presidente FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) Vittorio di Trapani che su X non fa giri di parole: “Tra poco più di 1 mese Rainews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?“.

Questo episodio, secondo quanto riporta ANSA, fa il paio con altri casi che avrebbero causato “preoccupazione e malumore” nella redazione di Rai News. Sotto accusa anche un’altra pillola dello stesso programma, quella dell’8 marzo, e nello speciale per la giornata dedicata alla parità di genere.

Il riferimento che ha fatto storcere il naso è per la scelta della poesia ‘E Dio mi fece donna‘ di Gioconda Belli, in cui si fa riferimento tra l’altro al corpo femminile come “fabbrica di esseri umani“.