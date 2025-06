Rai, la nuova programmazione: chi vedremo (e chi no)

La stagione televisiva è pronta a cambiare ritmo con l’arrivo dell’estate ma la Rai è già al lavoro per riscrivere l’ agenda dei suoi pomeriggi della prossima stagione. Un rinnovamento che mescola volti amati dal pubblico e nuovi esperimenti, con l’obiettivo di rispondere in maniera determinata all’ agguerrita concorrenza di Canale 5.

Se da un lato Mediaset conferma la forza delle sue corazzate, tra soap opera e talk consolidati, dall’altro la tv di Stato punta su personalità forti, storytelling emozionale e un mix tra tradizione e sorpresa. In questo scenario si gioca una partita strategica e delicata: la Rai deve mantenere la fedeltà del suo pubblico più affezionato, ma al tempo stesso tentare di conquistare una platea più ampia, sempre più attratta dalle novità.

La chiave è offrire contenuti coinvolgenti, ritmi narrativi più serrati e format capaci di intercettare la sensibilità del pubblico contemporaneo, senza snaturare l’identità della rete ammiraglia del servizio pubblico. Se durante la settimana i numeri non deludono, la vera sfida si consuma proprio nel fine settimana, il momento in cui l’audience si fa imprevedibile. Ed è proprio nel sabato e nella domenica pomeriggio che Rai1 ha deciso di giocarsi alcune delle sue carte più importanti, affidandosi a conduttrici, volti amati dal pubblico.

Le 5 conduttrici della Rai per week end al Top

Cominciamo con il sabato pomeriggio che si apre con una novità assoluta: un programma che punta sulle dinamiche familiari e le emozioni private, affidato a Elisa Isoardi. Un cambio di registro netto per la conduttrice, che lascia la conduzione itinerante di Linea Verde per cimentarsi in uno studio televisivo dove il cuore del racconto saranno i contrasti tra parenti, generazioni e affetti. Il format, pensato per toccare corde sensibili ma con uno stile popolare, sarà il vero test per misurare l’appeal della Isoardi in questa nuova veste.

Subito dopo, a mantenere il filo con la tradizione del sabato, torna A Sua Immagine, con Lorena Bianchetti, ormai volto insostituibile della riflessione religiosa e culturale del weekend di Rai1. Un momento più sobrio, quasi un contrappunto alla drammaticità emotiva del programma precedente. La fascia pomeridiana prosegue poi con un’altra scelta significativa: Da Noi a Ruota Libera, il talk condotto da Francesca Fialdini, trasloca dal pomeriggio della domenica a quello del sabato. Una promozione simbolica e concreta per un format che ha saputo costruirsi un’identità forte, tra interviste mai banali e momenti di intrattenimento garbato.

La domenica resta invece saldamente nelle mani di Mara Venier, confermatissima padrona di casa di Domenica In, che taglia il traguardo della 50esima edizione. Ad affiancarla, si fanno sempre più insistenti le voci su una collaborazione con Gabriele Corsi, volto ironico e versatile, che potrebbe portare freschezza e leggerezza al contenitore domenicale più longevo della tv italiana.

Alle 17:10, la domenica si chiude con una versione rinnovata di Ciao Maschio. Nunzia De Girolamo abbandona la fascia notturna e approda in una collocazione più prestigiosa. La formula del programma verrà riadattata per il pubblico del tardo pomeriggio, ma l’intento resta quello di offrire uno sguardo intimo e spiazzante sull’universo maschile. Sarà dunque un weekend al femminile, con protagoniste affermate e nuovi equilibri da scoprire. Ma la concorrenza sarà dura: Canale 5 non arretra e rilancia con i suoi cavalli di battaglia, tra Amici, doppio appuntamento con Verissimo e le soap sempreverdi. La sfida è lanciata. Chi vincerà?