Rai, la decisione su Canzonissima: l’annuncio ufficiale

Rai 1 ha sciolto le riserve sul futuro di Canzonissima. Milly Carlucci annuncia in diretta la decisione di Viale Mazzini per la stagione 2027: ecco cosa cambierà nei palinsesti e tutti i dettagli sul rinnovo del varietà.

Il sipario è calato temporaneamente su uno dei titoli più discussi della stagione televisiva, ma il congedo dal pubblico di Rai 1 porta con sé una conferma ufficiale: il progetto proseguirà nel 2027.

L’operazione di ripristino dello storico marchio musicale, condotta da Milly Carlucci, ha ricevuto il via libera per una nuova edizione, segnando un punto fermo nella programmazione futura della rete ammiraglia.

L’annuncio è arrivato direttamente durante l’ultimo appuntamento dello show, quando la conduttrice ha comunicato ai telespettatori la volontà dell’azienda di dare continuità al format. Una scelta che delinea la strategia di Viale Mazzini per le prossime stagioni, puntando sulla stabilità di un brand che intende presidiare la prima serata attraverso il racconto della grande musica italiana.

Il mandato di Viale Mazzini: la conferma per la stagione 2027

La Direzione Prime Time ha espresso soddisfazione per l’impianto editoriale della trasmissione, commissionando ufficialmente il bis per l’anno prossimo. “Devo ringraziare l’azienda che in settimana ci ha comunicato la grande soddisfazione per questo programma e ci ha commissionato la trasmissione dell’anno prossimo“, ha dichiarato Milly Carlucci in diretta.

Questa mossa blinda di fatto la struttura dello show, che in questa edizione ha visto alternarsi sul palco icone della canzone d’autore come Riccardo Cocciante, mantenendo una formula basata sulla celebrazione degli artisti piuttosto che sulla competizione serrata.

Il regolamento del reboot ha infatti privilegiato un clima di omaggio permanente, eliminando il meccanismo delle uscite di scena e garantendo ai “Big” una presenza costante nel corso delle puntate.

Con la conferma per il 2027, la Rai sceglie di scommettere nuovamente sulla forza della memoria storica e sulla riconoscibilità del titolo, confermando la fiducia in un modello di varietà che punta a consolidare la propria identità istituzionale all’interno del palinsesto del servizio pubblico.