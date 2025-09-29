Rai, il retroscena (bomba) su Gabriele Corsi

Si è scritto tanto della vicenda di Gabriele Corsi, nell’ambito della ipotetica conduzione di Domenica In, poi saltata. Ora, però, nuovi, interessantissimi, rumors, coinvolgono il noto conduttore televisivo. Ecco, allora, le ultime indiscrezioni.

Dopo l’addio al Nove, il presentatore e comico ha avuto l’opportunità di tornare sulle scene televisive più prestigiose. Sebbene inizialmente sembrava destinato a entrare nel cast di Domenica In accanto a Mara Venier, Corsi ha deciso di rifiutare l’offerta, aprendo la porta a nuove e più ambiziose sfide.

Le ultime notizie su Gabriele Corsi

Fonti vicine agli ambienti Rai, tra cui il giornalista Massimo Galanto, riportano che Corsi potrebbe essere il prossimo conduttore di Sanremo Giovani, la kermesse che ogni anno apre le porte al Festival di Sanremo, dove giovani talenti si sfidano per conquistare un posto nel grande evento musicale. Questo ruolo, che fino ad ora è stato ricoperto da Alessandro Cattelan, rappresenta una vetrina importante per il presentatore, che potrebbe guadagnarsi ancora di più la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori.

Ma le sorprese non finirebbero qui. Secondo alcuni rumors, Gabriele Corsi potrebbe essere coinvolto anche in una delle serate del Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti, uno dei conduttori più esperti e apprezzati del panorama televisivo italiano. Un’occasione d’oro per consolidare ulteriormente la sua posizione nell’universo della televisione di Stato.

Il suo ritorno alla Rai non è però un episodio isolato. Dal 2021, infatti, Gabriele Corsi è diventato una figura fissa della trasmissione Eurovision Song Contest, commentando l’evento musicale europeo per il canale pubblico. Il suo approccio fresco e il suo stile comunicativo hanno fatto di lui una voce amata dai telespettatori italiani, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e appassionante intorno a una delle competizioni musicali più seguite al mondo.

Non solo Eurovision, ma anche PrimaFestival, il programma che accompagna il pubblico verso l’inizio del Festival di Sanremo, ha visto Corsi protagonista nel 2025. Il format, che va in onda quotidianamente sulla rete ammiraglia Rai, serve da apripista per la settimana di Sanremo, offrendo curiosità, anticipazioni e interviste agli artisti che si preparano per la gara. Grazie al suo talento, Corsi è riuscito a rendere il programma interessante e adatto a tutte le fasce di pubblico.

Il suo legame con la Rai si fa dunque sempre più forte, e le opportunità di crescita sembrano non finire mai. Seppure la sua scelta di non partecipare a Domenica In possa sembrare un passo indietro per alcuni, in realtà si rivela una mossa strategica, che gli permette di concentrarsi su progetti ancora più prestigiosi, come la conduzione di Sanremo Giovani e un possibile ingresso nel team del Festival.