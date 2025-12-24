Rai, Alessandro Gassman diventa l’avvocato Guerrieri nella nuova serie: trama, cast, date e libri originali

Una nuova produzione RAI che promette di affascinare il pubblico con storie di intrighi, omicidi e conflitti morali. Si intitola Guerrieri – La regola dell’equilibrio e vede protagonista Alessandro Gassmann, nel ruolo di Guido Guerrieri, un avvocato penalista barese che, come il suo predecessore Dante Balestra in Un Professore, si confronta con dilemmi etici, colpi di scena e situazioni ad alta tensione.

Dopo il successo di Lolita Lobosco, la Rai torna a ambientare una sua fiction a Bari, città che assume una forte identità visiva nella serie. Sebbene la location pugliese sia riconoscibile, la serie ha un’impronta più internazionale, con una struttura narrativa che segue il ritmo dei legal drama europei. Non aspettatevi grandi scene d’azione, ma una trama che si sviluppa attraverso il dialogo e la tensione psicologica.

La nuova serie con Alessandro Gassmann

La serie, che debutterà su Rai 1 nel gennaio 2026, è un adattamento dei romanzi di Gianrico Carofiglio, uno dei più apprezzati giallisti italiani, autore delle storie che hanno per protagonista il legale Guerrieri. Guerrieri – La regola dell’equilibrio è costruita su un mix di trame tratte da tre dei suoi libri più noti: Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie e La regola dell’equilibrio. La regia è affidata a Gianluca Tavarelli, che, con uno stile distintivo, ha creato una serie carica di profondità psicologica e tensione, lontana dai ritmi incalzanti tipici dei thriller americani, ma ricca di dialoghi e riflessioni morali.

Guido Guerrieri è un avvocato con un forte codice etico ma anche molte ombre. Alessandro Gassmann, che già ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in Un Professore, ha spiegato di essersi molto affezionato a questo personaggio complesso e sfaccettato. In una recente intervista, l’attore ha dichiarato che Guerrieri – La regola dell’equilibrio è una serie che sa “commuovere, far riflettere, far arrabbiare e anche far sorridere”. Il personaggio di Guerrieri si trova a fare i conti con casi legali complicati, misteriosi omicidi e, soprattutto, con un conflitto morale che metterà alla prova le sue convinzioni più radicate.

Ogni episodio della serie presenta nuove sfide per l’avvocato Guerrieri, che deve affrontare casi intricatissimi, tra cui la difesa di un giudice accusato di corruzione, un’amicizia che si sgretola sotto il peso delle accuse e una misteriosa sparizione che fa da filo conduttore. In ogni puntata, le indagini si intrecciano con il confronto con personaggi dai tratti borderline, suscitando domande su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, e sul significato di giustizia in un mondo complesso e imperfetto.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio non è l’unica novità in arrivo per il pubblico della Rai nel 2026. Durante l’evento Un racconto infinito a Roma, la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha anticipato i titoli delle serie che accompagneranno i telespettatori nei prossimi mesi. Tra i ritorni più attesi ci sono Don Matteo 15, con il nuovo don Massimo interpretato da Raoul Bova, e la terza stagione di Cuori, che vedrà approfondirsi le crisi personali dei suoi protagonisti.