Durante la giornata di oggi, martedì 22 giugno 2021, sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2021/2022. Di seguito, trovate i palinsesti di Rai 5, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Movie e Rai Premium.

Rai 5

Su Rai 5, da settembre, per quanto riguarderà il prime time, riprenderà Al di là del fiume e tra gli alberi, con le serie internazionali, Sciarada, Inedita, con Susanna Tamaro, L’altro ‘900, Divino Dante (dal 6 al 27 settembre), Nuovo Cinema Italia, il cinema d’autore internazionale (ogni martedì), il Concerto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con direttore Antonio Pappano (8 settembre), In Scena, dedicato al Festival MITO (6 ottobre), Prove d’orchestra del Maestro Riccardo Muti (a novembre), il progetto di Milly Carlucci sulla London Simphony Orchestra (verso la fine dell’anno), l’apertura della stagione sinfonica dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia (14 ottobre), la diretta dedicata all’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (21 ottobre), Tosca (16 settembre), Concerto per Milano (12 settembre), Concerto Dante 700 (9 settembre), Sinfonia Dante (11 novembre), Il suono della bellezza (7 ottobre), le repliche del Concerto da Assisi e del Concerto di Capodanno dalla Fenice, Art Night e il documentario Gli occhi di Dante, e la serie di speciali monografici Visioni.

La serata del sabato sarà dedicato al teatro, con una serie di brevi cicli tematici.

Nel daytime, andranno in onda Domenica all’Opera (ogni domenica alle ore 10), Sabato Classica (ogni sabato alle ore 8:30 e alle ore 18:30), gli appuntamenti con la grande opera (dal lunedì al venerdì alle ore 10), Stardust Memories (ogni sabato alle ore 16:30), Senato & Cultura (9 ottobre e 13 novembre in preserale), Evolution – Il viaggio di Darwin (da lunedì a venerdì nella prima parte della fascia pomeridiana) e documentari su viaggi e tematiche artistiche (da lunedì a venerdì, nel preserale).

In seconda e in terza serata, andranno in onda Ghiaccio Bollente (da lunedì al venerdì), Save The Date (dall’8 ottobre, ogni venerdì), Terza Pagina, condotto da Licia Troisi (ogni venerdì) e lo spazio dedicato alla musica colta contemporanea (ogni sabato).

Da segnalare, anche In Scena, spazio dedicato a grandi monografie o grandi eventi, e la terza stagione di Apprendisti Stregoni, dal 13 novembre al 25 dicembre.

Rai Gulp

Le produzioni che andranno in onda su Rai Gulp saranno #Explorers Community, nuova versione del magazine #Explorers, i programmi di sostegno alla didattica, realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Green Meteo e i reportage del progetto europeo Kids Portraits.

Le serie d’animazione, invece, saranno Capitan Mutanda, Baby Boss di nuovo in affari, Kung Fu Panda – Le zampe del destino, Lost in Oz, Le avventure di Rapunzel, Spiderman Maximum Venom, Ducktales, Paf il cane, Atchoo e O.P.S – Orrendi per Sempre.

Per quanto riguarda le serie live action, invece, andranno in onda la terza stagione di Cercami a Parigi, la nuova serie italiana Halloweird, Buck, Diario di Esther, le serie doc reality educational Vet Academy, Animali in città e il nuovo programma From the Pale Blue Dot, con Linda Raimondo, le live action firmate Disney A casa di Raven e Coop & Cami, la serie europea Grani di Pepe, Radio Teen e Marta & Eva.

Rai Yoyo

Su Rai Yoyo, le serie animate, italiane ed europee, che andranno in onda saranno Nina e Olga, Alice & Lewis, Il villaggio incantato di Pinocchio, Pinocchio & Friends, Gli Acchiappagiochi, Carolina e Topo Tip, Summer & Todd. L’allegra fattoria, Nefertina sul Nilo, Barbapapà, una grande famiglia felice, 44 Gatti, Topo Gigio, Le storie di Lùpin, Mini Cuccioli a scuola e clip animate dedicate allo Zecchino d’Oro.

I cartoni animati internazionali, invece, saranno la serie Bluey, Masha e Orso, Peppa Pig, Bing, Le avventure di Paddington, Topolino e gli amici del Rally, Dott.ssa Peluche, Puppy Dog Pals, T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli, Mira Royal Detective, Winnie The Pooh e il film d’animazione La chiocciolina e la balena.

Una delle novità sarà anche la sit-com per bambini, Kapuf – Piccolo Mostro, prodotta dal Centro di Produzione Rai di Torino.

I programmi televisivi, infine, saranno Calzino (a novembre), Pianeta Storie (a settembre), La posta di Yoyo, condotta da Carolina Benvenga, Lallo e Lorenzo Brachetti (ad ottobre), Natale con Yoyo, condotto da Andrea Beltramo e Laura Carusino (dal 1° al 25 dicembre 2021) e Oreste che storia.

Rai Storia

Su Rai Storia, verranno confermati gli appuntamenti fissi tematici di prime time e i programmi trasmessi in prima emissione su Rai 3: Passato e Presente, condotto da Paolo Mieli, #maestri, condotto da Edoardo Camurri, e la docu-serie Le scuole del fare: Cercasi Talento.

In prime time, invece, andranno in onda Le Magnifiche – la storia delle più antiche università italiane (dal 20 settembre, ogni lunedì), Italia, Viaggio nella Bellezza (dal 25 ottobre, ogni lunedì), la docu-fiction Il segno delle donne, con Elena Stancanelli (ogni martedì), Cronache di donne ribelli, con Cristoforo Gorno (dal 2 novembre, ogni martedì), Grandi Interviste, con Stefania Battistini (dal 16 novembre, ogni martedì), La bussola e la clessidra, con Alessandro Barbero (ogni martedì, verso la fine del 2021), Italiani – Donne Scienziate (dal 15 settembre, ogni mercoledì), Mario Rigoni Stern (6 ottobre), I ragazzi del ’36, Storie della Tv, con Aldo Grasso (dal 24 novembre, ogni mercoledì), a.C.d.C., con Alessandro Barbero (dal 3 settembre, ogni giovedì), lo speciale Porta Pia (17 settembre), 1940 e 1941 (dal 24 settembre, ogni venerdì), Il milite ignoto (5 novembre), due prime serate dedicate alla Guerra Fredda e alla caduta del muro di Berlino (12 e 19 novembre), SeDici Storie (dal 26 novembre, ogni venerdì), Storie Contemporanee, con Michela Ponzani (dal 3 dicembre, ogni venerdì), Cinema Italia (ogni sabato, in prima serata), Doc D’Autore (ogni sabato, in seconda serata), Domenica Con… (ogni domenica) e Binario Cinema (nelle successive domeniche).

Rai Scuola

Su Rai Scuola, i nuovi programmi per l’autunno saranno Le scuole del fare: Istruzione tecnica e professionale, ITS e La nuova didattica e il mondo digitale: metodologie, contenuti, strumenti.

Dal 12 settembre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, andranno in onda La scuola in tivù, Speciali “Rai Scuola – Educazione civica e La scuola in tivù – Istruzione degli adulti.

In autunno, andranno in onda anche Digital World (ogni domenica, alle ore 12), Progetto Scienza – STEM! (dalla domenica al sabato, dalle ore 12:30 alle ore 15 e dalle ore 21:30 alle ore 24), programmi dedicati a Dante Alighieri e alla Divina Commedia e le nuove puntate de I segreti del colore.

Rai Movie

La programmazione di Rai Movie sarà articolata per appuntamenti settimanali.

La domenica sarà dedicata alle famiglie, con il ciclo Domenica Insieme, mentre il lunedì sarà dedicato al western.

Il martedì sarà il giorno del ciclo Il vizio del cinema mentre il mercoledì Rai Movie proporrà il meglio delle produzioni italiane più recenti.

La serata del giovedì riguarderà il thriller mentre il venerdì, con il ciclo Meravigliosamente Divo, sarà dedicato alle grandi star internazionali.

Il sabato, infine, sarà riservato alla commedia sofisticata.

Ogni mercoledì, in seconda serata, andrà in onda MovieMag, il magazine settimanale di attualità cinematografica dedicato al cinema di oggi, condotto da Alberto Farina.

Per quanto riguarda i Festival, Rai Movie seguirà la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Torino Film Fest e la Festa del Cinema di Roma, con contenuti ad hoc e interviste esclusive.

A dicembre, Rai Movie trasmetterà in diretta streaming gli European Film Awards, gli Oscar europei, e seguirà anche i Nastri d’Argento.

Rai Premium

Nella programmazione di Rai Premium, iniziando dal daytime feriale e dal weekend, saranno presenti le repliche delle fiction Rai più popolari come Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof! e Don Matteo.

In prima serata, si passerà dalla fiction italiana ai migliori programmi di intrattenimento ma anche serie, film e telefilm come Maiorca Crime.

In prima visione, Rai Premium dedicherà due serate di intrattenimento dedicate alla comicità al femminile, con Barbara Foria, e il suo spettacolo Euforia, e Francesca Reggiani, con il suo Sono italiana ma vorrei smettere.

La seconda serata sarà principalmente dedicata alla produzione e al factual: The art of…, condotto da Mocean Melvin, dedicato alle forme d’arte particolari, i format condotti da Diego Dalla Palma, Allora in onda, produzione di Rai Premium che rende omaggio agli sceneggiati e fiction Rai, condotto da Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli, Zoom, prodotto che mira a valorizzare le Teche Rai, e Mood, cinque puntate speciali dedicate a Obiettivo Mondo, iniziativa di Rai4, Rai Movie e Rai Premium, in collaborazione con l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).