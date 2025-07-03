Raffaella Fico e sua figlia Pia sul red carpet: bellissime, sembrano sorelle

La figlia di Balotelli e della show girl è cresciuta e somiglia sempre più alla sua mamma, lo scatto assieme fa il boom di like

Raffaella Fico e la figlia Pia Balotelli hanno trascorso una serata speciale madre e figlia, hanno sfilato sul red carpet del meraviglioso concerto che Andrea Bocelli ha tenuto nell’anfiteatro di Pompei, sfoggiando un look coordinato. L’immagine ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno notato come mamma e figlia sembrino più sorelle.

Un evento suggestivo, in cui il tenore ha cantato con l’Orchestra I Filarmonici di Napoli e con il Coro That’s Napoli, in una location talmente suggestiva da sembrare magica. La Fico non si è voluta perdere un concerto così bello e ha scelto di farsi accompagnare dalla splendida figlia Pia ed è in quest’occasione che tutti hanno notato la grande bellezza della ragazza.

Raffaella Fico con la figlia Pia, la foto madre e figlia conquista i social

Raffaella Fico e la figlia Pia hanno scelto per il concerto di Andrea Bocelli un look coordinato, optando entrambe per un abito lungo nero, vista l’eleganza dell’evento scelta più che azzeccata. Entrambi i vestiti di madre e figlia sono di Carlo Pignatelli, la mamma ha indossato un tubino nero con le maniche trasparenti e borsa e sandali coordinati, mentre la dodicenne una gonna con orlo asimmetrico e sandali dorati.

Come si vede dall’immagine Raffaella Fico e la figlia Pia erano davvero elegantissime e molto belle. La ragazza, che oggi ha 12 anni, è molto cresciuta e diventa sempre più simile alla madre famosa. L’ex gieffina fa di tutto per proteggere la privacy della figlia, evitando di pubblicare troppe sue fotografie sui social, per questo evento ha voluto fare un’eccezione. Del resto lo scatto è davvero fantastico ed entrambe sono raggianti, cosa che è stata notata da tutti i followers della show gir.

Pia è la figlia che Raffaella Fico ha avuto con Mario Balotelli, nata da una relazione durata pochi mesi. Quando l’ex gieffina ha scoperto di essere incinta, non stava più assieme al calciatore e lui chiese anche anche il test del DNA per avere la certezza di essere il padre. Proprio Balotelli, nell’intervista a Francesca Fagnani a Belve, ha ricordato cosa accadde all’epoca, spiegando di aver ricevuto una telefonata del fratello che gli diceva di aver visto una foto di Raffaella con la pancia, ma lei avrebbe negato di essere incinta.

In merito al test del DNA ha detto che lo rifarebbe e non crede di essersi comportato male: “Erano mesi che non ci vedevamo. Che cosa potevo fare di diverso?“. Balotelli ha poi raccontato che tipo di padre è, spiegando di essere moderno e paziente, ma anche un po’ “gelosino”. La ragazza vive con la madre in provincia di Napoli, ma vede il padre molto spesso, è una campionessa di karate e le piace molto lo sport. Balotelli nel 2018 ha avuto un altro figlio, Lion, da Clelia Carleen, con cui si è separato.