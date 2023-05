Radio Zeta Future Hits Live 2023: cast, scaletta, quando va in onda, chi conduce

Il Radio Zeta Future Hits Live 2023 – il Festival della Generazione Zeta, torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma. Fra le grandi novità di quest’anno c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un’esperienza unica per tutti i presenti. Il palco a 360 gradi consentirà agli artisti di esibirsi sotto ogni angolazione, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

Lorenzo Suraci, presidente del gruppo Rtl 102.5, organizzatore del mega-concerto, intervistato da ‘Tv Sorrisi & Canzoni’, è orgoglioso dei risultati ottenuti negli ultimi tempi:

“Per noi che lavoriamo in radio è più facile radunare tanti artisti. Da quattro anni Radio Zeta è un’emittente nazionale e trasmette musica spesso sconosciuta a chi ha più di 40 anni, forse anche 30. Sono i cantautori del domani: in questi ultimi anni c’è stato un cambio musicale violento, sono cambiate le generazioni e con loro anche la musica. Non a caso Amadeus fin dalla prima edizione del suo Festival di Sanremo è stato nostro ospite, ed è grande fruitore della nostra radio”.

Radio Zeta Future Hits Live 2023: cast ufficiale

I cantanti che si alterneranno sul palco sono Achille Lauro, Alfa, Angelina, Annalisa, Ariete, Blanco, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma Marrone, Francesca Michielin, Gazzelle, Geolier, Lazza LDA, Madame, Mahmood, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Tommaso Paradiso, Boro Boro con Oriana Sabatini, Bresh, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr.Rain, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni.

Radio Zeta Future Hits Live: chi conduce?

Per il secondo anno consecutivo, l’evento musicale sarà presentato da Jody Cecchetto e Camilla Ghini, volti e voci di Radio Zeta, molto amati dalla Generazione Z (che abbraccia tutti i ragazzi tra gli 11 ed i 26 anni).

Radio Zeta Future Hits Live 2023: quando e dove va in onda?

Lo show sarà trasmesso in diretta in radiovisione in contemporanea su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Sky Uno, TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è #radiozetaFHL23.

Radio Zeta Future Hits Live: biglietti

Ultimi biglietti disponibili su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2023-foro-italico-16714378/).