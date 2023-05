Radio Italia Live 2023 – Il Concerto: cast, chi conduce, quando va in onda

Radio Italia Live 2023 – Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, si svolgerà a Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 maggio alle ore 20.40 e a Palermo, Foro Italico, venerdì 30 giugno.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia:

“Che dire, è da un anno che aspettiamo di poter tornare in piazza Duomo a Milano e vivere le emozioni uniche che Radio Italia Live – Il

Concerto è in grado di regalare a tutte le persone in piazza o a quelle che ci seguiranno attraverso radio e televisione. In un panorama ormai affollato di manifestazioni musicali, Radio Italia Live – Il Concerto resta l’unico evento realizzato interamente dal vivo con la presenza di un’orchestra vera, che da quest’anno abbiamo ribattezzato Radio Italia Live Orchestra. Il M° Bruno Santori è e resta protagonista di tutta la parte musicale, degli arrangiamenti e della scelta dei musicisti che saranno sul nostro palco. Quest’anno saranno dieci artisti di altissimo livello i protagonisti che si esibiranno in mini concerti in quanto il format, ormai storico, prevede che ogni cantante esegua tre canzoni. Voglio ringraziare, oltre a Rai Pubblicità, le istituzioni, le case discografiche, i management e tutti quelli che anche quest’anno contribuiranno alla, mi auguro, ottima riuscita del nostro evento”.

Radio Italia Live 2023: chi conduce?

L’evento sarà presentato, per il decimo anno consecutivo, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà Manola Moleshi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà Daniela Cappelletti. Anche quest’anno la sigla iniziale di ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Radio Italia Live 2023: cast e cantanti

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, Tananai, Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Lazza.

Radio Italia Live 2023: quando va in onda?

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).